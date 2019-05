Primi risultati definitivi per le amministrative in Liguria. L’articolo è in aggiornamento

Provincia di Imperia

A Badalucco è sindaco Matteo Orengo (48,62%), mentre a Cervo vince Natalina Cha (66,57%). A Chiusanico vince Giovanni Agnese con il 93,19%, a Diano San Pietro Claudio Mucilli con il 61,53%. A Isolabona vince Augusto Peitavino (60,84% di preferenze), mentre Manuela Sasso è il sindaco di Molini di Triora con il 55,8%. A Montegrosso Pian Latte vince Giuliano Maglio (61,22%), a Olivetta San Michele Adriano Biancheri (89,09%), a Pigna Roberto Trutalli (58,07%).

Ilvo Calzia è sindaco a Pontedassio con il 68,32%. A San Bartolomeo al Mare vince Valerio Urso (50,47%), mentre Paolo Tornatore è sindaco di San Lorenzo al Mare (76,87%). A Vessalico, per soli 3 voti di differenza, è sindaco Paola GIlberti (51,01%).

Provincia di Savona

Ad Albisola Superiore è sindaco Maurizio Garbarini con il 43,88% delle preferenze, Arnasco vince Matteo Mirone con il 74,63%. A Bardineto vince Franca Mattiauda (59,32%). A Bormida Daniele Galliano è sindaco con il 75,55% dei voti. Marino Milani vince a Castelvecchio di Rocca Barbena con il 53,33%. Massimo Niero vince a Cisano sul Neva (66,95%), Roberto Molinaro è sindaco di Cosseria (76,29%).

A Dego prevale Franco Siri con l’88,32%. A Erli Sergio Bruno con il 61,27%. Silvia Pittoli vince a Garlenda con il 61,86%. Flavio Astiggiano è il sindaco di Mallare con il 60,43% dei voti. Aldo Picalli con il 55,21% dei voti è sindaco di Millesimo. Livio Gandoglia prevale a Mioglia con il 58,18%. Giacomo Pronzalino vince a Murialdo (56,47%).

Plebiscito per Claudio Tessarin a Nasino (90,48%). Percentuale alta anche per Alessandro Bottello a Onzo (81,33%). A Noli, su quattro candidati, prevale Lucio Fossati (37,86%). Roberto Barelli è sindaco a Orco Feglino. Paola Scarzella vince a Osiglia (63,61%).

Meno scontato il “duello” a Pallare, dove vince Sergio Colombo (52,88%) e Plodio, dove ha prevalso Gabriele Badano con il 55,61%. Massimo Tappa è sindaco a Piana Crixia (79,1%). Luigi De Vincenzi è confermato sindaco di Pietra Ligure (57,23%). Nicola Isetta vince a Toirano con il 57,12%.

Urbe riparte, è la lista del sindaco vincitore, Fabrizio Antoci (58,02%), Monica Giuliano prevale a Vado Ligure (69,32%), sindaco donna anche a Vendone: Sabrina Losno (62,78%)

Provincia di Genova

Ad Avegno vince Franco Agostino Canevello con il 39,73% di voti. Sergio Casalini è invece il nuovo sindaco di Bargagli (46,52%). A Borzonasca vince Giuseppino Maschio (65,39%), a Busalla Loris Maieron (68,87%). A Campo Ligure vince Giovanni Oliveri (63,51%). A Campomorone prevale Giancarlo Campora (62,83%), percentuale simile per Francesco Collossetti a Casella (64,07%). Giovanni Collorado è sindaco a Castiglione Chiavarese (68,91%). Gino Garibaldi vince a Cogorno con il 53,59% di preferenze. Alto gradimento per Ermano Noce, eletto sindaco di Coreglia Ligure (81,21%). Carlo Castello ha vinto a Crocefieschi (70,44%). A Davagna il sindaco è Ivano Chiappe che ha conquistato il 66,09% dei voti, Marco Gallizia vince a Fascia (88,64%) e Bruno Franceschi a Fontanigorda (89,03%).

A Gorreto è eletto Sergio Gian Carlo Capelli con il 78,33%, Natale Gatto è sindaco a Isola del Cantone (84,35%). Ottiene il 62,05% di preferenze e vince a Leivi Vittorio Centanaro. Alessandro Graziadelli vince a Lorsica (69,7%), mentre a Lumarzo il primo cittadino è Daniele Nicchia (86,92%). A Mezzanego vince Daniele Repetto (64,16%), Maria Grazia Grondona prevale a Mignanego (41,89%), Mirko Bardini a Montebruno (84,62%), Francesca Garibaldi a Ne (50,58%), Stefano Sudermania a Neirone (61,59%), Marcello Roncoli a Rezzoaglio (41,24%), Katia Piccardo a Rossiglione (82,99%), Armando Sanna a Sant’Olcese (92,24%).

Paolo Donadoni è confermato sindaco di Santa Margherita Ligure (47,35%), Giuseppe Tassi a Santo Stefano D’Aveto (59,38%), Mauro Tamagno è sindaco di Savignone (78,49%). A Serra Riccò vince Angela Negri con il 49,6% di voti, a Sori prevale Mario Reffo (53,62%). Giorgio Leoncini vince a Tiglieto (62,97%), Marina Garbarino stravince a Tribogna con il 92,76%.

Provincia della Spezia

A Bonassola vince con il 63,8% delle preferenze Giorgio Bernardin, mentre a Calice al Cornoviglio Mario Scampelli è eletto con il 62,67% di voti. Il sindaco di Carrodano è Pietro Mortola (preferito dal 73,24% dei votanti). Daniele Montebello è sindaco di Castelnuovo Magra, eletto con il 50,53% di preferenze. Mentre Alessandra Avegno vince a Deiva Marina (55,83% di voti). Rita Mazzi è sindaco di Follo (eletta dal 52,85% dei votanti).

Il sindaco eletto a Framura è Andrea Da Passano (79,91% di voti), a Monterosso al Mare Emanuele Moggia è sindaco con il 62,49% delle preferenze. A Sesta Godano vince Marco Traversone (87,1%), mentre a Pignone, con il 60,82% di preferenze vince Ivano Barcellone. A Rocchetta di Vara la spunta Roberto Canata con il 57,93% di voti, a Varese Ligure vince Gian Carlo Lucchetti (58,42% di preferenze). Il sindaco di Vernazza è Francesco Villa, eletto con il 62,64% dei voti. Infine, Massimo Bertoni è sindaco di Vezzano Ligure con il 41,34% di voti.