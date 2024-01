Festival di Sanremo 2024: da Genova arriva l’app mobile di Fantasanremo

Con l’avvicinarsi della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, una rivoluzionaria app ideata da QuellidiFantaSanremo e sviluppata da Appfactory srl, azienda leader nello sviluppo di app e soluzioni digitali con sede a Genova, sta trasformando l’esperienza dei fan. Il Fantasanremo, gioco di fantasia basato sul celebre festival e diventato oramai un fenomeno parallelo allo show canoro, permette ai partecipanti di immergersi nel mondo della musica in un modo totalmente nuovo.

Attraverso questa app, i fan possono creare le proprie “squadre” selezionando gli artisti in gara a Sanremo in maniera maggiormente intuitiva e coinvolgente. Le regole del gioco non cambiano: i punteggi vengono assegnati in base a diversi criteri, tra cui la posizione finale degli artisti e in base a quello che fanno durante la settimana del Festival di Sanremo dentro e fuori dal palco, trasformando ogni performance in un appassionante evento strategico. A cambiare è la fruizione da parte del pubblico: l’applicazione, che si avvale dell’ultima tecnologia in fatto di interfaccia utente e analisi dei dati, promette di ampliare ulteriormente il target di riferimento del festival, fornendo al contempo una piattaforma di visibilità in più per gli artisti partecipanti.

Marco Piccardo, cto di Appfactory srl, descrive Fantasanremo come “una fusione tra tecnologia e cultura che sta riscrivendo le regole del coinvolgimento dei giovani fan del Festival di Sanremo. La nostra app nasce con l’obiettivo di rendere il gioco ancora più accessibile: direttamente dallo smartphone è possibile seguire la propria squadra di artisti, impegnati in situazioni imprevedibili rispetto alla scaletta del programma del Festival, con il fine di guadagnare punti nel fantasy game. Il successo del Fantasanremo – conclude Marco Piccardo – dimostra che la combinazione di cultura e innovazione tecnologica può produrre risultati sorprendenti”.

Fantasanremo, nato dall’idea di QuellidiFantaSanremo, tre ragazzi marchigiani amanti del festival, è stato pensato con l’intento di creare un prodotto che avvicinasse ulteriormente le persone alla musica italiana in un modo unico. «Da sottolineare anche la potenzialità delle numerose forme pubblicitarie utilizzabili nei video games – commenta Francesco Natoli, presidente di Appfactory srl − FantaSanremo, così come la precedente webApp Trisfactor, sempre ideate da QuellidiFantaSanremo e da noi sviluppata, oltre a confermare il successo della gamification come significativo trend del momento, permette agli sponsor di diventare protagonisti del gioco stesso. Dai nomi delle leghe, ovvero i campionati, ai prodotti che diventano oggetti con cui interagire, la pubblicità si fonde con il gioco e risulta all’utente finale meno invasiva e più indiretta».

Il Fantasanremo con la nuova App si prepara così ad offrire un’esperienza arricchita in occasione del prossimo Festival di Sanremo, promettendo di essere un appuntamento imperdibile per tutti i fan della musica italiana.

Appfactory

Nati come Game Agency, sviluppando giochi di successo come Cupets e Soccer Hero, Appfactory si è evoluta nel tempo come partner digitale di aziende e startup in diversi settori, dal gaming a startup studio, consulenza IT e digital marketing. Composta da uno staff giovane, Appfactory si propone come innovatore digitale, un partner che trasforma idee audaci in realtà tecnologiche di successo

Breve storia di Fantasanremo

FantaSanremo è nato per gioco nel 2020 nelle Marche, a Porto Sant’Elpidio, da lavoratori dello spettacolo, musicisti, insegnanti e creativi. Da una cena scherzosa tra amici si è sviluppata l’idea per la creazione di un fantasy game dove i personaggi sono i cantanti di Sanremo: il team ha stilato il regolamento con bonus e malus goliardici, creato un foglio di calcolo per i punteggi e seguito il Festival con grande partecipazione presso il Bar Corva da Papalina a PortoSant’Elpidio. Dal 2020 al 2024 una storia di successo.