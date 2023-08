Lo spazio coworking Social Levante è il sesto Punto viola in Liguria di Donnexstrada

Social Levante, lo spazio coworking di via Aurelia 73, a Sestri Levante, è diventato il sesto Punto viola di Donnexstrada in Liguria, il primo nel Tigullio, un luogo di ascolto e supporto dedicato a tutte le persone vittime di violenza.

È facilmente riconoscibile grazie alla caratteristica segnaletica della campagna “Io sono Punto viola” ed è a disposizione di chiunque si trovi in situazioni di pericolo.

Il progetto dell’associazione Donnexstrada nasce per migliorare la sicurezza in strada delle donne, prevenire comportamenti violenti attraverso la rieducazione e favorire lo sviluppo di una rete di sostegno locale, quella dei Punti Viola, presente in tutta Italia.

Un Punto viola è un luogo di prima accoglienza e supporto per le vittime di violenza fisica, verbale o psicologica, un ambiente sicuro in cui trovare ascolto, solidarietà e risorse adeguate per tutte le persone che subiscono violenza in strada o in famiglia.

«Abbiamo aderito a questa iniziativa per supportare la nostra comunità offrendo il nostro spazio coworking come punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di aiuto − dice Marta Fiorellino, founder di Social Levante. − È una causa che sentiamo molto vicina ai nostri valori: noi siamo tutte donne e da sempre abbiamo immaginato Social Levante come punto di aggregazione. Ci auguriamo che la rete dei Punti viola possa ampliarsi anche in Liguria».

Per entrare a far parte della rete dei Punti viola italiani, tutto lo staff di Social Levante ha seguito un percorso di formazione per acquisire competenze e informazioni utili per prestare primo soccorso sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista legale. Questa preparazione consente al team di offrire un sostegno informato e competente a tutti coloro che cercheranno un luogo sicuro e protetto in via Aurelia 73.

Chiunque ne abbia necessità può rivolgersi allo staff (sia recandosi in via Aurelia sia contattando il numero 3278864913) per condividere le proprie esperienze in totale sicurezza e ricevere un primo supporto nonché informazioni utili per contattare enti o istituzioni che possano fornire assistenza specializzata.