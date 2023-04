Pier Paolo Greco designato al supporto strategico al marketing territoriale del Comune di Genova

L’avvocato Pier Paolo Greco è il nuovo titolare del servizio di supporto strategico e operativo alle linee di indirizzo di marketing territoriale del Comune di Genova sino al 31 dicembre 2023.

Greco, titolare delle tonnare di Carloforte e presidente di Sardegna It, società in-house della Regione per la realizzazione del Sistema Informativo Regionale, è nato a Genova nel 1959 e vanta una pluriennale esperienza internazionale, oltre a parlare cinque lingue.

Dopo la laurea con lode in Giurisprudenza e la specializzazione in diritto finanziario e tributario, ha conseguito due master: in Business administration (Sda Genova – Torino) e in Analisi finanziaria (Ifaf Milano).

Tra i vari incarichi legati all’internazionalità, dal 2001 al 2004 è stato a.d. di Liguria International e nell’ultimo mandato dell’amministrazione regionale ligure ha svolto attività di consulenza a Bruxelles per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ed è già stato consulente del Comune di Genova per i rapporti internazionali.

L’obiettivo del Comune di Genova è di portare avanti, nel 2023, un programma di sviluppo delle relazioni internazionali coerente con l’evoluzione del loro concetto e il loro allargamento ad aspetti non solo economici, ma anche prettamente culturali.

Il Comune di Genova, nella delibera di nomina, spiega di stare lavorando “con una metodologia integrata per una dimensione identitaria e una nuova narrativa di città turistica, culturale, ma anche smart, innovativa e caratterizzata da un’alta qualità della vita, in un quadro di politiche di marketing territoriale di respiro internazionale”.

Visto che negli scorsi cinque anni sono state avviate iniziative di presenza della città a livello internazionale che hanno aumentato, da un lato, la percezione all’estero della città ma creato, dall’ altro, la necessità di dare risposte da parte della struttura dell’Amministrazione Comunale e di partecipazione, presenza e continuità a eventi di respiro internazionale (gemellaggi e protocolli d’intesa, creazione degli ambasciatori di Genova nel mondo e necessità di gestire la ricaduta, partecipazioni a eventi e iniziative per la promozione della città del suo territorio, implementazione di attività in aree-obiettivo considerate prioritarie per la Civica Amministrazione, nelle quali siano già attivi, o in corso di perfezionamento, protocolli e/o memorandum con altre città; liason con le Istituzioni europee a Bruxelles, in funzione di un monitoraggio costante di opportunità di finanziamento europeo, con priorità ai temi della cultura, marketing, turismo sostenibile, smart city eccetera).

Il Comune di Genova intende avvalersi di un servizio di supporto strategico e per l’ulteriore rafforzamento e sviluppo delle relazioni internazionali della città, con particolare riferimento all’acquisizione di professionalità che possano coadiuvare il rappresentante istituzionale e la struttura nello sviluppo della attività.

La figura professionale individuata dovrà: o partecipare alla formazione del progetto annuale di attività della struttura comunale coadiuvando la scelta delle priorità delle linee di azione; o accompagnare la presenza istituzionale delle missioni estere; o essere parte delle attività di accoglienza di rappresentanze estere; o coadiuvare le strutture dedicate del comune nello sviluppo della relazione e presenza a Bruxelles, supportando l’operatività del Comune nel confronto con la Regione e gli altri possibili stakeholder del territorio ligure;

Impegnati 36 mila euro.