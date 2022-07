Circle Group, gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del green deal e della transizione energetica, guidato da Circle spa, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha siglato un nuovo contratto con primario operatore multimodale italiano.

Circle avrà l’incarico di supportare il cliente nella gestione digitalizzata e ottimizzata delle attività di spedizioni internazionali grazie ai software gestionali MasterSPED® e Milos®, che assicureranno un coordinamento e utilizzo più efficiente della rete di servizi multimodali (attraverso mare, ferrovia e strada) e della flotta di veicoli.

Come ha spiegato il presidente e ceo Luca Abatello: «Si tratta di una commessa molto importante per Circle, sia in termini di valore economico, oltre 350 mila euro distribuiti su un quinquennio (ovvero fino a giugno 2027), sia per la qualità del contributo che daremo al cliente e per gli obiettivi sfidanti che abbiamo condiviso».