La Borsa di Milano apre in deciso rialzo trainato ancora dalle trimestrali. Il primo Ftse Mib segna un +1,21% con il Ftse Mib a quota 22.196 punti. Tra i titoli in evidenza spiccano Interpump Group (+4,19%), Pirelli & C (+3,26%) ed Eni (+3,01%). In calo Leonardo (-5,8%).

Buon avvio anche per le Borse europee. Parigi sale dell’1,17% con il Cac 40 a 6.413 punti. Francoforte registra un +0,54% con il Dax a 13.353 punti. Londra segna un +0,22% con il Ftse 100 a 7.364 punti.

Borse asiatiche in calo dopo il Pil Usa che certifica la recessione tecnica del Paese. Tra le singole piazze Tokyo è piatta (-0,05%). A scambi in corso i peggiori sono i listini cinesi.

Giornata che è densa di dati macro anche sul fronte europeo con Pil e inflazione italiana ma soprattutto il dato della Germania dopo il calo dell’inflazione a luglio. Tra più attesi anche l’inflazione di luglio dell’eurozona (con il pil) le cui stime attestano un ulteriore rialzo. Prosegue poi la diffusione delle trimestrali.

Quotazioni del petrolio Wti in lieve crescita in avvio di giornata a 96,92 dollari al barile rispetto ai 96,42 di ieri sera a New York. I prezzi del Brent del Mare del Nord segnano un calo frazionale dello 0,22%.

Cambio euro dollaro in aumento con la moneta unica scambiata a 1,02399 (+0,44%), in calo invece l’euro-yen a 135,917 (-0,74%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in diminuzione a 238 punti base. Il rendimento è a +3,18%.