Giglio Group spa ha siglato due accordi quadro di cooperazione commerciale e di distribuzione di prodotti di lusso: uno con la società cinese Eursell e l’altro con la società bielorussa MarketLiga.

Eursell ha sede a Shanghai ed è una piattaforma mondiale di brand di lusso con un volume di vendita annua di 1 milione di pezzi specializzata nel settore lusso.

Giglio Group avvia l’operatività con Eursell per promuovere il mercato e-commerce in Cina in base a uno specifico contratto di acquisto di merce internazionale pari a 1 milione di dollari di prodotti l’anno.

MarketLiga ha sede a Minsk ed è una rete in via di sviluppo di negozi duty free, serviti dalla controllata del Gruppo Salotto Brera Duty Free, attivi H24 e 7 giorni su 7 e situati in Bielorussia nell’aeroporto nazionale di Minsk.

Giglio Group, tramite Salotto Brera (distributore, buyer office e concessionario operante nel business travel retail duty-free, crociere, aeroporti e negozi portuali), ha siglato con MarketLiga un contratto di fornitura e consegna di nuovi brand internazionali relativi a beni di vario genere, quali occhiali da vista e da sole, pelletteria bijoux e accessori per capelli che saranno introdotti nei nuovi negozi di MarketLiga in apertura in questo mese di settembre.

Inoltre, la controllata “Salotto Brera” sarà sponsor (oltre ad essere socio) ufficiale della Camera di Commercio Italo/Russa in occasione dell’Assemblea generale dei soci e convegno pubblico dedicato al tema “Dall’export alle joint venture: l’importanza della collaborazione tra aziende e regioni italiane e russe” che si terrà il 21 settembre 2021 all’Hotel Principe di Savoia di Milano. Questo importante accordo rappresenta un ulteriore e fondamentale rafforzamento dei rapporti commerciali con il mercato russo.

Stefania Mariani, founder e ceo di Salotto Brera, commenta: «Salotto Brera da anni si prefigge l’obiettivo di entrare in mercati inesplorati del Duty Free Internazionale. Molti anni di seria collaboraazione con le principali aziende del territorio Russo e della ex Unione Sovietica, ci hanno permesso di siglare questo importante accordo che conferma l’assoluto e primario ruolo di Salotto Brera di Giglio Group nella distribuzione duty free verso questi importanti mercati in crescita».