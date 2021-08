Da lunedì 23 agosto la gestione dei rifiuti a Recco passerà al “porta a porta” spinto, come previsto dal capitolato di appalto, che porterà a un cambio radicale nel sistema di raccolta e smaltimento.

La partenza del nuovo sistema ha subito un ritardo di quasi un anno a causa della emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, che ha impedito le attività di comunicazione e divulgazione con l’impossibilità di creare assembramenti.

Il nuovo sistema partirà in modo progressivo, partendo dalle aree collinari della città, suddividendole in due zone, la Est e la Ovest.

In tutte le aree soggette al nuovo sistema, nei mesi scorsi sono state organizzate riunioni programmate per illustrare le modalità e le frequenze con le quali si attuerà il sistema porta a porta. Sono state inoltre organizzate diverse riunioni online di approfondimento sul tema, ancora disponibili sui canali social del Comune per ulteriori visioni di approfondimento specifico.

Le aree interessate al nuovo sistema “porta a porta” che partirà il 23 agosto sono:

Zona Est

Via della Né (dopo il primo tornante)

Via Pastene

Via Cotulo

Via Girolamo Speroni (da sopra le serre) Via Nostra Signora del Fulmine

Salita della Madonnetta (parte alta)

Via Carbonara

Salita Collodari Salita Liceto

Salita Bastia

Via Privata Bastia Via Bosco Grande

Via Alpini D’ Italia

Zona Ovest

Via Faveto

Nelle vie sopra elencate l’attivazione del servizio comporterà la rimozione di tutti i bidoni e il cambiamento dell’orario di conferimento che avverrà dalle 18 alle 21 come da volantino illustrativo delle modalità di conferimento consegnato insieme alle mastelle. L’orario di ritiro da parte del gestore del servizio verrà attuato durante le ore notturne per limitare sversamenti causati dai cinghiali. Le mastelle dovranno essere posizionate al di fuori della proprietà, se si abita in vie pedonali dovranno essere esposte nel punto più vicino alla strada carrabile.

Nel centro cittadino resta in vigore l’attuale sistema di raccolta dei rifiuti. Cambierà, però, l’orario del ritiro che avverrà nelle ore notturne per scongiurare lo sversamento dei bidoni causato dai cinghiali. Sarà per questo fondamentale da parte degli utenti il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento in vigore.

«Il funzionamento del sistema non può prescindere dal rispetto delle regole da parte di tutti i cittadini, senza il quale il lavoro della ditta incarica del ritiro e dello smaltimento sarà molto difficile e i risultati ottenuti saranno sicuramente inferiori a quelli attesi», sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo.