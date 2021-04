Francesco Pelosi (Sun-Times srl) è stato eletto nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria La Spezia per il triennio 2021-2024. Francesco pelosi succede a Luca Li Vecchi (Futura Group Srl).

Francesco Pelosi, 37 anni della Spezia, founder di Sun-Times srl, agenzia di marketing e comunicazione con sedi alla Spezia e a Milano, ricoprirà di diritto, la carica di vicepresidente di Confindustria La Spezia.

«Sono felice e onorato di questa nomina – dichiara – arrivata dopo un percorso di crescente impegno in associazione. I prossimi tre anni saranno fondamentali per dare come Confindustria il nostro contributo allo sviluppo di un contesto favorevole per lo sviluppo di tutte le esperienze di impresa in provincia. Viviamo un territorio particolare, con un’economia da interpretare, fatta anche di eccellenze e dunque ricca di opportunità, se ben veicolate. Come Gruppo Giovani di Confindustria lavoreremo a fondo per ridurre il gap tra opportunità, richiesta, scenari di sviluppo, aumentando la sensibilità verso tutte le nuove sfide d’impresa: digitalizzazione, sostenibilità, startup».

Nella stessa occasione è stato nominato il nuovo consiglio direttivo che è composto da Francesco Pelosi come presidente, Silvia Costa (Impresa Costa Mauro), Luca Li Vecchi (Futura Group), Edoardo Vernazza (San Colombano Costruzioni) come vicepresidenti. Completa il consiglio direttivo il consigliere Lorenzo Spinetti (Nuova Malco).

Spezzino, 37 anni, laurea in operatore giuridico informatico (Bologna), ha sviluppato un percorso trasversale tra sport e imprenditoria: ciclista agonista fino a 22 anni, ha fondato insieme a Nicholas Figoli l’agenzia creativa Sun-Times srl.

Oggi Sun-times è un’agenzia di comunicazione con sede alla Spezia e Milano, 30 collaboratori (12 alla Spezia) impegnata nello sviluppo di strategie di comunicazione Omnichannel per brand internazionali quali Huawei, Oppo, Philips, Hasbro, GrandVision, Absolut, L’Oreal.

Dal 2015 al 2019, a coronamento di un percorso in marketing e comunicazione nel suo sport, il ciclismo, Francesco Pelosi è stato il general manager di uno dei 4 team professionistici d’Italia, il team Italo-Giapponese Nippo Vini Fantini (www.nippovinifantini.com), vincitore una tappa al Giro d’Italia 2019.

Sempre nel 2015, insieme a Nicholas Figoli ed altri collaboratori spezzini, ha fondato EatTiamo Srl (www.eattiamo.com), startup food su modello subscription model che dal 2016 porta il meglio del food italiano in America.

Nel 2021 Sun-Times ha iniziato la ristrutturazione dell’Ex Cinema Diana, in centro alla Spezia, riqualificazione che porterà l’Ex cinema ad essere nuova sede dell’agenzia con un’area aperta al pubblico e dedicata ad eventi, talk show e attività di sviluppo cultura e innovazione digitale.