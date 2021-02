La collezione Prìa de Mä di Gismondi 1754, società genovese che produce gioielli di alta gamma, quest’anno donerà il ricavato alla fondazione G. e D. De Marchi onlus di Milano, a sostegno del progetto “Vacanze Assistite”.

Si tratta di un progetto che la fondazione organizza ogni anno per circa 50 giovani pazienti, facendosi carico di tutte le spese organizzative e di soggiorno, rendendo possibile a tanti bambini l’esperienza di una vacanza.

La collezione Prìa de Mä di Gismondi 1754 nasce proprio per sostenere in tutto il mondo progetti di solidarietà dedicati ai bambini.

La storia di questi braccialetti inizia sulla spiaggia di Boccadasse (Genova), dai piccoli vetri colorati raccolti dai bambini come fossero pietre preziose, che affidate poi alle mani esperte degli orafi valenziani sono stati trasformate nelle “pietre di mare” – Prìa de Mä in genovese. In collezione, ci sono diverse versioni, da quella rigida in argento – palladiato e rodiato – allo scooby doo con brillantini, fino alla versione in oro, con prezzi a partire da 160 fino a 990 euro.