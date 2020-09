Oggi, 8 settembre, si festeggia la Giornata mondiale della Fisioterapia.

La data richiama la fondazione della Confederazione mondiale per la fisioterapia che quest’anno, oltre a prepararsi per il settantesimo anniversario del 2021, ha cambiato il proprio nome in World Physiotherapy.

Questa giornata vuole promuovere la professione del fisioterapista, al fine di mettere in luce il ruolo svolto dai fisioterapisti nella promozione della salute e del benessere della popolazione. La giornata internazionale ha anche l’obiettivo di elevare il profilo della professione, nonché di sensibilizzare le istituzioni politiche verso la professione e verso i pazienti.