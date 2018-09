Sarà la prima vetrina internazionale per Genova, dopo la tragedia di Ponte Morandi, accoglierà visitatori e operatori da tutto il mondo la 58esima edizione del Salone Nautico organizzato a Genova dal 20 al 25 settembre da Ucina e sarà l’occasione per Genova di mostrare la sua capacità di reagire. La macchina organizzativa sta lavorando a pieno ritmo, consapevole delle aspettative che la città nutre sulla manifestazione. È quanto risulta dalla presentazione dell’evento, avvenuta questa mattina a Milano, nella sede del Sole 24 Ore. Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Genova, Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il presidente di Ucina Confindustria Nautica, Edoardo Rixi, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

«Genova con il Salone Nautico – ha detto Demaria – avrà un banco di prova importante e saprà mostrarsi anche per la sua bellezza. Non ci sono opzioni. Sarà il Salone Nautico più bello di sempre. Il Salone sente forte la responsabilità di provare che Genova è in grado di reagire con tutte le sue energie alla tragedia che l’ha colpita. Abbiamo lavorato moltissimo, in rispettoso silenzio, perché abbiamo sentito fortissima la responsabilità, duplice, verso le aziende del nostro settore e verso la città che lo ospita. È chiaro che lo strumento del Salone Nautico è uno strumento da difendere. Nessuno ha fatto un passo indietro. Gli espositori hanno avuto una reazione straordinaria. Non c’ è stata alcuna cancellazione. I telefoni sono stati roventi, anche dall’estero, tutti chiedevano notizie, ma molti espositori si sono messi a disposizione e hanno dato disponibilità ad anticipare gli allestimenti degli stand».

Demaria ha aggiunto che «Per la prima volta nella storia per il Salone Nautico abbiamo istituito un presidio 24 ore su 24, per cui durante le ore notturne, per facilitare i flussi, arrivano camion, materiali e allestitori che iniziano a lavorare».

Marco Bucci ha dichiarato: “Il Salone Nautico è una grande opportunità per dare un messaggio che Genova è una città in crescita che vuole essere la prima città del Mediterraneo. La tragedia di Ponte Morandi non può fermare questo percorso di crescita. Mi aspetto un grande Salone con più espositori e visitatori del 2017. Genova saprà dare contributi di arte, tempo libero, eventi di alto livello ancora più dello scorso anno. Per quanto riguarda la viabilità, stiamo lavorando per avere una strada in più già prima del Salone. A oggi, la viabilità sta funzionando e sono certo che per il Salone non ci saranno problemi di mobilità».

Secondo Giovanni Toti, «Il dato positivo che emerge oggi è la volontà di restare uniti e di unire. Questo è il messaggio che è arrivato in questi giorni e che arriverà durante le giornate del Salone Nautico. Sarà un ottimo Salone e un’occasione per vedere una bella città e un’Italia che rinasce da un evento difficile. Quest’anno visitare il Salone Nautico sarà anche un segnale di cittadinanza attiva: saranno in tanti a venire al Salone e saranno in tanti ad ammirare le bellezze di Genova e la capacità di fare sistema e fare comunità per progettare insieme il futuro. Esattamente quello che abbiamo fatto in questi anni con il Salone Nautico».

Edoardo Rixi, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato: «Oggi tra governo ed Ucina esiste un percorso già avviato per andare a rivedere quelle norme e quei punti che non sono stati risolti in passato con l’obiettivo di consolidare la crescita del settore».

La totalità degli espositori della scorsa edizione ha confermato la partecipazione. Il dato sale a 948 espositori, pari a un +7,2% di crescita rispetto al 2017. Sono 62 le nuove partecipazioni, di cui 58% dall’estero. Un’edizione che è stata sviluppata valorizzando l’identità di ogni segmento rappresentato, rafforzando sempre più la natura multispecialista dell’evento Salone che diventa un contenitore di 4 saloni specializzati.

Il 58° Salone Nautico si inserisce in un contesto economico mondiale, europeo e italiano che si conferma positivo. Un trend di crescita consolidato per l’industria della nautica in Italia con un incremento del fatturato complessivo ancora una volta a due cifre. I dati del comparto sono contenuti nell’edizione della Nautica in Cifre, realizzata dall’Ufficio Studi di Ucina Confindustria Nautica, in partnership con Fondazione Edison e Assilea, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sarà divulgata il prossimo 20 settembre.

Dai dati diffusi oggi risulta che il mercato interno continua a crescere (nel 2018 +15,4%), trainato anche dal settore del leasing che ha registrato un +58% di stipulato nel 2017. Nei primi 5 mesi del 2018, il leasing ha registrato un +29% in valore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il Salone 2018 si articolerà in quattro saloni specializzati: accessori e componenti (area tech trade: 12.000mq e un incremento del 16,8% di espositori), fuoribordo (+23% su 22.000mq di piano espositivo e 24.000mq di specchio acqueo), vela (cresce la dimensione media delle imbarcazioni esposte su 16.000mq di piano espositivo e 18.000mq di specchio acqueo), yacht & superyacht (+13%, 46 imbarcazioni in più su 21.000mq di piano espositivo e 62.000mq di specchio acqueo).