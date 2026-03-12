Innovazione senza confini: il 18 marzo convegno al Bic Liguria

L'incontro è rivolto alle imprese innovative e alle startup interessate a sviluppare percorsi di crescita internazionali

Mercoledì 18 marzo si terrà l’evento Innovazione senza confini, organizzato da Regione Liguria con il supporto di Filse – Bic Liguria e Liguria International.

L’incontro è rivolto alle imprese innovative e alle startup interessate a sviluppare percorsi di crescita internazionali e si terrà nella sede di Bic (via Greto di Cornigliano 6 R).

A partire dalle ore 14.15 saranno presentate le opportunità per l’internazionalizzazione e gli strumenti e servizi a disposizione di pmi e start up.

Interverranno rappresentati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, ITA – Italian Trade Agency, Simest che presenterà le azioni per favorire la crescita e la competitività del made in Italy e Invitalia che illustrerà le opportunità per le aziende italiane che si affacciano sui mercati esteri.

All’incontro saranno presenti anche i manager di Amazon per illustrare come le pmi italiane stiano utilizzando la piattaforma. Interverranno anche gli esperti del sistema camerale e della Fondazione Genova Start up che sul territorio forniscono servizi di supporto alle imprese che vogliono esplorare nuove opportunità.

Infine Liguria International e gli esperti della Rete EEN (Enterprise Europe Network Italia) racconteranno servizi ed esperienze sul territorio.

Le iscrizioni sono aperte attraverso l’apposito form, qui il programma completo dell’appuntamento.