Dal 7 gennaio tornano aperte le iscrizioni al corso Specialista del Trasporto, promosso dalla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica nell’ambito del Programma regionale Formare per Occupare, in collaborazione con Triacca Trasporti.

Il percorso si rivolge a persone che stanno valutando un inserimento professionale nel settore della logistica e dei trasporti e che cercano una formazione tecnica, strutturata e direttamente collegata alle esigenze delle imprese.

Lo specialista del trasporto è una figura operativa polifunzionale, destinata ai reparti operativi delle aziende di trasporto e logistica. Il corso prepara a svolgere attività centrali per il settore: movimentazione delle merci, utilizzo di mezzi e attrezzature, gestione delle procedure operative, lavoro in contesti organizzativi complessi.

Il profilo in uscita integra competenze riconducibili a più ambiti professionali – magazzino, piazzale, terminal e trasporto su strada – rispondendo alla crescente richiesta di personale versatile e qualificato da parte delle imprese.

Tra i contenuti caratterizzanti del percorso rientrano anche competenze ad alta specializzazione, come la scorta tecnica ai trasporti eccezionali, ma anche tutta una serie di strumenti abilitanti, che rendono il profilo particolarmente distintivo nel panorama della formazione tecnico-operativa.

Il corso ha una durata complessiva di 600 ore, articolate tra formazione teorica e formazione pratica. Una parte significativa del percorso si svolgerà, grazie alla partnership con Triacca Trasporti, direttamente in azienda, consentendo ai partecipanti di apprendere sul campo strumenti, processi e modalità operative reali.

Questo approccio permette di affiancare alle conoscenze teoriche un’esperienza concreta, utile per comprendere fin da subito le caratteristiche del lavoro e le competenze richieste dal settore.

Il corso prevede un impegno occupazionale da parte dell’impresa partner per una quota significativa – almeno il 60% – dei partecipanti idonei. L’obiettivo è favorire un inserimento lavorativo reale, coerente con le competenze acquisite durante il percorso formativo.

Il corso è rivolto a candidati in cerca di lavoro specializzato, motivati ad affrontare un contesto professionale che richiede affidabilità, responsabilità e capacità operative.

Le iscrizioni al corso “Specialista del Trasporto” riapriranno martedì 7 gennaio e resteranno aperte fino al 12 gennaio 2026, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale disponibile sul sito www.scuolatrasporti.com.

Le prove di selezione e l’avvio del percorso si svolgeranno immediatamente dopo la chiusura delle iscrizioni, secondo un processo concentrato e continuo di formazione e inserimento lavorativo.

Per ulteriori informazioni o per richiedere un appuntamento, è possibile contattare la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica al numero 0187 779162.