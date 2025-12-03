Scuola Nazionale Trasporti e Logistica ha prorogato al 12 gennaio 2026 le iscrizioni al percorso formativo “Specialista del trasporto”, un corso altamente qualificante e collegato in modo diretto alle esigenze del settore logistico e dei trasporti.

Lo “Specialista del trasporto” è una figura polifunzionale che trova inserimento nei reparti operativi delle aziende di trasporti e logistica. Le competenze in uscita integreranno conoscenze proprie di un operatore polifunzionale dei trasporti: gestire procedure operative complesse, utilizzare mezzi e attrezzature di movimentazione, effettuare stoccaggio, controllo, carico e scarico delle merci; operare in contesti multimodali, dal magazzino al piazzale fino alle operazioni su strada. In quest’ottica, i partecipanti avranno la possibilità di acquisire gratuitamente importanti certificazioni, tra le quali le abilitazioni per la movimentazione dei mezzi portuali, la patente C e la scorta tecnica per i trasporti eccezionali, con un conseguente grande valore della formazione, qualitativo ed economico, che i partecipanti riceveranno.

La preparazione prevista corrisponde ad un profilo professionale in forte crescita, richiesto da imprese che necessitano di personale versatile, aggiornato e subito operativo.

La formazione avrà una durata di circa 4 mesi, di cui il 50% svolto direttamente in azienda, grazie alla collaborazione con Triacca Trasporti srl, partner del corso e realtà di riferimento nella logistica industriale. L’apprendimento nei reparti operativi consente ai candidati di acquisire competenze tecniche, metodologiche e organizzative immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Al termine del percorso, sarà garantito dall’azienda un inserimento occupazionale delle persone formate nella misura minima del 60% dei partecipanti idonei.

Il corso è adatto a candidati con background diversi, non richiede titoli di studio specifici (unico requisito è lo stato di disoccupazione/inoccupazione e il possesso della patente B) e rappresenta un’opportunità concreta per avvicinarsi a una professione altamente specialistica e richiesta dal mercato.

«Il settore dei trasporti e della logistica vive un momento di forte evoluzione, e richiede nuove competenze. Prolungare i termini di iscrizione significa dare a più persone la possibilità di accedere a un percorso molto qualificante e costruito direttamente con le imprese. Non è una semplice occasione formativa: è un investimento sul futuro professionale dei candidati e sulla competitività del nostro territorio», dichiara Federica Catani, direttore della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12:00 del 12 gennaio 2026, secondo le modalità indicate nella scheda informativa del corso disponibile sul sito della Scuola.

Per informazioni o per fissare un appuntamento con la Scuola per maggiori approfondimenti, è possibile contattare il numero: 0187-779162.