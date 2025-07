L’Università di Genova ospiterà dal 24 al 31 agosto 2025, la terza edizione della Doctoral Summer School in Robotics and Intelligent Machines – Drims ².

La Scuola ha l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze avanzate per progettare e sviluppare robot e sistemi intelligenti capaci di operare in contesti complessi, quali quelli biomedicali, industriali e nei servizi. La Drims² Summer School di Genova si rivolge principalmente ai dottorandi iscritti al programma Drim, ma è aperta anche a studenti provenienti da altri percorsi di dottorato affini.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica di formazione avanzata rivolta a dottorandi e giovani ricercatori, offrendo un percorso intensivo e interdisciplinare che integra teoria, applicazioni e laboratori pratici nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale.

Organizzata nel quadro del programma nazionale di Dottorato in Robotica e Macchine Intelligenti (Drim), si inserisce tra le attività promosse dal P8 del programma di training dello Spoke 5 del progetto Raise – Robotics and AI for Socio-economic Empowerment, finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) con l’Investimento 1.5 (M4C2) del Pnrr e coordinato da un consorzio di eccellenza che comprende Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) e Università di Genova (UniGe).

Il programma di Drims² 2025 prevede la partecipazione di esperti di fama mondiale, che offriranno ai partecipanti una prospettiva privilegiata sulle tendenze emergenti nel settore: Francesco Nori – Director of Research & Development, Google DeepMind, figura di riferimento internazionale nell’ambito del controllo di robot e dell’intelligenza artificiale applicata alla locomozione e all’interazione uomo-macchina; Davide Scaramuzza – Professore all’Università di Zurigo, direttore del Robotics and Perception Group, pioniere nello sviluppo di droni autonomi e tecniche di visione artificiale; Arash Ajoudani – Direttore del laboratorio HRI² all’Istituto Italiano di Tecnologia, specializzato in robotica collaborativa e interazione fisica uomo-robot; Gianluca Palli – Professore all’Università di Bologna, responsabile del laboratorio di Robotica e Automazione, esperto di manipolazione e controllo avanzato; Elena De Momi – Professoressa di Robotica al Politecnico di Milano, con consolidata esperienza nella robotica medica e nella neurorobotica.

La sede della Summer School Drims ² è presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti di Genova, in via Andrea Provana di Leyni 15. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale.