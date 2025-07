Per l’estate 2025, Amiu Genova sarà presente a in val Trebbia con un servizio straordinario di ecovan, pensato per facilitare lo smaltimento corretto dei rifiuti ingombranti da parte dei cittadini. Il servizio sarà attivo in più date e località del territorio comunale: sabato 12 luglio in località Casoni, dalle 8.00 alle 10.00; martedì 22 luglio in via Stretta a Fontanigorda dalle 10.30 alle 12.30; infine, martedì 29 luglio con due tappe: in località Canale Reisoni dalle 8.00 alle 10.30 e in località Vallescura dalle 11.00 alle 12.00.

L’ecovan è un centro di raccolta mobile a disposizione della cittadinanza, un mezzo concreto per promuovere comportamenti virtuosi e contrastare l’abbandono dei rifiuti sul territorio.

Un’altra iniziativa gratuita si ripeterà anche a Torriglia sabato 26 luglio con una giornata di sbarazzo (dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00) dove anche in questo caso potranno essere conferiti mobili dismessi e rifiuti elettrici ed elettronici di piccole e grandi dimensioni oltre che rifiuti speciali (es. vernici, olio esausto…) che non devono essere abbandonati né conferiti nei contenitori stradali.

Nello stesso periodo Amiu intensifica anche le attività di informazione e formazione ambientale, proponendo una serie di corsi gratuiti di compostaggio domestico, rivolti ai cittadini dei Comuni del Genovesato. Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 16 luglio alle ore 18.00 a Torriglia, presso il salone “La Torriglietta” in via Nostra Signora della Provvidenza 3. Il corso è aperto anche ai non residenti, previa iscrizione.

Per partecipare è necessario fornire il nome e cognome dell’intestatario Tari, il Comune di residenza e un contatto telefonico o un indirizzo e-mail, contattando il numero verde 800 95 77 00, lo 010 89 80 800 oppure scrivendo a ufficiostampa@amiu.genova.it. I corsi saranno tenuti da formatori specializzati in tematiche ambientali e offriranno contenuti pratici e strumenti utili per avviare o perfezionare il compostaggio domestico, contribuendo alla riduzione dei rifiuti e alla sostenibilità ambientale locale. Per chi volesse è a disposizione anche una compostiera che verrà consegnata in comodato d’uso. Il calendario completo dei corsi è disponibile sul sito di Amiu, nella sezione dedicata all’autocompostaggio.