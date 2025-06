«Assagenti ha contribuito a portare Genova al centro del Mediterraneo, a far ripartire le rotte grazie a una serie di professionalità, agenti marittimi, raccomandatari e broker, un mondo di professionisti che hanno contribuito al rilancio di Genova in un momento complesso come quello della ricostruzione nel dopoguerra. Anche oggi viviamo anni complessi, tra protezionismi nazionali con il ruolo cruciale dei porti. Nel ricordare il rapporto tra Porto e Città, come evocato nel titolo dell’Assemblea di oggi “tra mare e terra”, l’amministrazione comunale supporterà l’attività portuale, attraverso il nuovo Piano urbanistico comunale con cui il nuovo Piano regolatore portuale deve integrarsi. Le sfide che ci aspettano sono tante e saranno tutte improntate sulla collaborazione. Come Comune siamo anche pronti a sostenere l’organizzazione della Genoa Shipping Week, diventata un’occasione immancabile di networking nel campo della logistica e allo stesso tempo un’importante vetrina per la nostra città, che è una città di mare, ma è soprattutto una città di leader e professionisti dell’economia del mare. Abbiamo davanti a noi un grande lavoro che porteremo avanti insieme a chi nel porto lavora e lo vive ogni giorno». Lo ha dichiarato la sindaca di Genova Silvia Salis, a margine dell’Assemblea pubblica di Assagenti “80 anni al confine tra terra e mare”, questa mattina a Palazzo San Giorgio.

Riguardo all’insediamento di oggi del neo commissario e futuro presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli, Salis – scrive l’Agenzia Dire – ha commentato: «Sarebbe stato per noi meglio che Paroli fosse arrivato subito come presidente, ma accogliamo con grande favore il fatto che arrivi comunque come commissario perché è troppo tempo che il porto manca di una gestione che possa dare certezze a tutti gli operatori». La sindaca ha poi fatto trapelare che a rappresentare la Città metropolitana di Genova nel prossimo Comitato di gestione portuale dell’Adsp del Mar Ligure Occidentale non sarà Davide Maresca, indicato dal centrodestra negli ultimi giorni della campagna elettorale. «Stiamo valutando un altro nome, ma per rispetto lo diciamo prima al commissario Matteo Paroli», ha detto.

«La cosa più importante è che si rimetta a posto il sistema delle concessioni e che non ci siano 800 persone che non sanno se domani possono andare a lavorare», ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a margine dell’Assemblea di Assagenti, indicando la priorità per il nuovo commissario dell’Authority. L’auspicio del governatore è che “ci sia un clima molto più positivo e non basato sui ricorsi al Tar, sennò vuol dire che non abbiamo la classe dirigente che dobbiamo avere”.