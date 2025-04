Confcommercio Genova, Fisascat Cisl e Uiltucs Liguria hanno siglato oggi un nuovo accordo territoriale per l’assunzione di lavoratori stagionali nel settore Terziario.

L’intesa consente alle imprese associate operanti nel Comune di Genova e nei Comuni della provincia individuati “a vocazione turistica” di stipulare contratti a termine senza l’obbligo di indicare causali, in linea con quanto previsto dall’articolo 75 del contratto collettivo nazionale del Terziario.

Una misura ritenuta importante dalle aziende del commercio, che pur non operando in settori “classicamente” stagionali come il turismo, registrano picchi significativi di attività durante l’anno.

Grazie all’accordo le imprese potranno attivare contratti a tempo determinato in due finestre temporali, senza limitazioni, nei seguenti periodi:

dal 16 aprile 2025 al 31 ottobre 2025;

dal 25 novembre 2025 fino alla conclusione dei saldi invernali (entro 45 giorni dal primo giorno feriale che precede l’Epifania).

L’accordo sarà valido fino al 31 gennaio 2026.

«Di fatto, l’intesa estende ai lavoratori del commercio benefici e diritti previsti prima solo in altri settori a carattere fortemente stagionale, come il turismo, consentendo al tempo stesso maggiore flessibilità alle imprese genovesi − commenta Oscar Cattaneo, vicepresidente di Confcommercio Genova − i titolari di negozi al dettaglio potranno rafforzare il proprio organico nei periodi di maggiore concentrazione del lavoro, senza i vincoli e limiti previsti dalla normativa vigente. Le imprese associate a Confcommercio potranno usufruire di questa importante previsione contrattuale e dare una risposta concreta alla nostra economia legata al turismo stagionale, riassumendo personale già formato e precedentemente impiegato».

Per attivare i contratti, le imprese dovranno riportare nella lettera di assunzione il riferimento all’accordo territoriale e inviare comunicazione all’Ente Bilaterale del Terziario di Genova, anche tramite email. Il monitoraggio dell’andamento sarà curato dallo stesso Ente.