Valorizzare il ruolo dell’artigianato e delle microimprese, ridurre il carico fiscale, ridurre il fenomeno dell’abusivismo, valorizzare la cultura del “saper fare”: dopo il successo di #NextLiguria, presentato e sottoscritto da 68 candidati alle elezioni regionali di ottobre 2024, Confartigianato lancia #NextGenova.

Gli obiettivi del documento “a valore artigiano” sono gli stessi del programma regionale, sono però quindici le proposte dettagliate avanzate al Comune di Genova e al prossimo sindaco che per cinque anni governerà la città.

Si vuole, infatti, un confronto permanente tra istituzioni e associazioni di categoria, in modo tale da condividere proposte e progetti. Si richiede la riduzione delle imposte e tasse comunali in determinate aree e per determinati settori, ad esempio Imu e Tari per i primi tre anni per le neo imprese formate da giovani. Si punta a combattere l’abusivismo con campagne di sensibilizzazione per i cittadini e strumenti di prevenzione di competenza comunale. Si ricerca anche una maggiore integrazione fra i diversi mezzi di trasporto in città e un sistema di parcheggi che tenga conto delle imprese che erogano servizi anche nel centro storico, dove si auspicano azioni per migliorare il decoro urbano, la pulizia e la manutenzione, la sicurezza e la vivibilità. Al contempo, è necessario un sostegno alle attività nelle altre delegazioni.

Anche questa volta, Confartigianato richiede ai candidati sindaco e al consiglio comunale la sottoscrizione di un impegno formale per il perseguimento di priorità, obiettivi e azioni a favore delle oltre 13.000 microimprese artigiane genovesi, con 50.000 addetti. «Si tratta di una serie di proposte volte a valorizzare l’artigianato locale, in un momento di grande trasformazione per la città – commenta Felice Negri, presidente di Confartigianato Genova -. Crediamo che le microimprese siano oltre che un presidio in tutti i quartieri, con le loro attività, anche un grande valore su cui puntare: ecco perché anche il Comune può fare la sua parte nel sostenere chi svolge con passione il proprio mestiere, investendo anche sulla qualità dei servizi».

Sia il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi sia la candidata del centrosinistra Silvia Salis parteciperanno anche all’iniziativa “Un giorno da artigiano”. Salis sabato 5 aprile andrà nella carrozzeria Torino a Certosa alle ore 14, mentre l’11 aprile Piciocchi visiterà la vetreria artistica Albertella, realizzatrice del premio nella serata delle cover a Sanremo, alle ore 16.

I candidati sindaco saranno poi incontrati individualmente per la sottoscrizione formale del documento, mentre i candidati al consiglio comunale possono sottoscrivere le proposte fino al 18 maggio nella sede provinciale oppure online.

Qui le proposte per Genova 2025-2030 e qui il vademecum per i candidati.