Ricavi intorno agli 800 milioni, superiori a quanto pianificato, ordini acquisiti sui 3 miliardi, portafoglio ordini sopra i 6 miliardi. È quanto risulta dalla conferenza stampa in cui il managing director di Mbda Italia e group director sales and business development Mbda, Giovanni Soccodato, ha presentato i risultati del 2024 di Mbda in Italia e le prospettive industriali dell’azienda per il 2025.

Mbda Italia fa parte del gruppo europeo Mbda che progetta e produce missili e sistemi missilistici per rispondere alle più svariate esigenze operative, presenti e future, per le forze armate terrestri, navali ed aeree. Controllata con uguali regole di corporate governance da Airbus (37,5%), Bae Systems (37,5%) e Leonardo (25%), Mbda in Italia ha sedi a Roma, Bacoli (Napoli) e alla Spezia, centro di produzione di missili antinave per eccellenza, dove attualmente lavorano circa 300 addetti.

Soccodato ha sottolineato come il 2024 abbia segnato importanti successi che confermano le competenze aziendali e i risultati nei diversi settori di cui l’azienda italiana è protagonista.

È per supportare tutte queste attività che nel 2024 l’azienda si è impegnata a realizzare investimenti su tutti e tre i siti. In particolare va ricordato l’acquisto di terreni per la realizzazione di ulteriori spazi e l’allestimento del laboratorio di microelettronica nel sito del Fusaro di Bacoli (Napoli), l’adeguamento dell’ex Camera di commercio della Spezia e i primi spostamenti nella nuova palazzina acquisita per il sito di Roma. Tutte attività necessarie a supportare il ramp up produttivo perseguito e che continuerà nel 2025 quando anche a Roma verranno allestiti dei nuovi laboratori (elettroottico, verifica e validazione missile; testa di guerra insensitive munition), così come alla Spezia per rispondere alla necessità di sviluppare, produrre e testare nuove tecnologie e sistemi.

Per rispondere a questa enorme spinta in avanti Mbda in Italia, in linea con in gruppo, ha continuato ad assumere a ritmi sostenuti arrivando a chiudere il 2024 con oltre 2000 persone, dopo reclutato nel corso dell’ultimo anno circa 400 unità, in pratica il 25% in più rispetto al 2023. Un trend destinato a mantenersi per il 2025 quando sono previsti entrare in azienda ulteriori 300 addetti.