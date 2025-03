Un software sviluppato con l’intelligenza artificiale che fa scouting di influencer tagliati su misura per il cliente. Si chiama KromAi ed è l’ultima novità dell’agenzia Kroma Studio di Genova, fondata da Federico Mazzanti e Christian Stocchi (rispettivamente a destra e a sinistra nella foto di apertura) e specializzata appunto sull’influencer marketing.

«La prima innovazione che abbiamo messo sul mercato è stato un database di influencer molto grosso che viene continuamente implementato con nuovi profili − racconta a Liguria Business Journal Mazzanti − abbiamo un project manager focalizzato su questo e l’obiettivo è quello di avere sempre un’offerta programmata per le aziende».

Da poche settimane è stata lanciata l’implementazione basata sull’intelligenza artificiale: la ricerca può essere filtrata per hashtag e quantità di follower ed è una grande innovazione visto che prima questo tipo di ricerche era fatto praticamente a mano. «Per fare un esempio, ci contatta un’azienda di materiali per la casa, noi guardiamo dentro il nostro database, filtriamo per influencer che creano contenuti in quell’ambito e vengono fuori una serie di profili coerenti con quel tipo di comunicazione lì. Con due clic siamo in grado di offrire alle aziende un’ampia gamma di influencer. La sfida più grande che poi ci ha portato all’innovazione del prodotto sul mercato recentemente era proprio quella di riuscire a trovare un modo per velocizzare lo scouting. Prima si andava su Instagram, si cercava l’hashtag e si selezionavano a mano i creator».

Il vantaggio di questo software è che è applicabile a tutto il mondo. La competenza “umana” dell’agenzia sta anche nell’individuare gli hashtag giusti in ogni lingua e avere conoscenza del mercato.

Il sistema è basato sulla linguaggio di scrittura Python, che è quello con cui è stato creato anche Chat Gpt. Il programma è in grado di trovare tutti i contenuti pubblici e fa di più, altro lavoro molto comodo: «Una volta trovato il profilo, il software rileva in automatico se nella biografia pubblica c’è un contatto email e la raccoglie. A questo punto il nostro project manager contatta l’influencer e gli chiede se è interessato a collaborare con noi. In caso affermativo viene fatto compilare un modulo per la gestione dei dati. Questo processo prima richiedeva giorni, ora minuti o secondi. Inoltre i dati vengono analizzati in maniera molto più precisa, prima poteva capitare l‘errore umano di andare a selezionare i profili non proprio in target».



La sfida, sottolinea Mazzanti, è stata di lavorarci con un team composto solo da under 25. Oltre a Stocchi, che si occupa più della parte amministrativa della società, sono circa una decina le persone che stabilmente lavorano nella sede di via XX Settembre 30. «Python è un linguaggio moloto complesso, ci abbiamo messo otto mesi a sviluppare KromAi almeno venti-venticinque tentativi falliti e ancora oggi comunque stiamo cercando di migliorarlo perché per ora puoi ricercare al massimo 50 profili per volta».

Il prossimo passo è espandere il database: «Oggi conta 6 mila nomi e vorremmo arrivare a 20 mila entro la fine dell’anno per dare ovviamente la possibilità alle aziende in tutto il mondo. Lavoriamo al 50% con l’Italia e al 50% con il resto del mondo».