Ventimiglia, da Regione 8,5 mln per rimozione amianto, ristrutturazione e acquisto nuovi alloggi

È stato presentato questa mattina un intervento di rimozione dell’amianto da edifici di proprietà di Arte Imperia nel Comune di Ventimiglia.

Gli stabili interessati sono due, entrambi in via Caduti del Lavoro, rispettivamente ai civici 24-26-28 e 30-32-34-36. In totale verranno stanziati 472mila euro dalla Regione Liguria e coinvolti 30 alloggi.

«Un lavoro atteso da anni che libererà dall’amianto 30 alloggi – sottolinea l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola –. Un intervento con tempi certi e risorse significative, 472mila euro, con l’obiettivo di rendere gli edifici di edilizia residenziale pubblica sempre più confortevoli e all’avanguardia per le famiglie che li abitano. Dal 2017 a oggi sono circa 150 gli appartamenti che hanno subito o subiranno, come quelli di via Caduti del lavoro, la rimozione del materiale suddetto. Quest’opera si unisce al maxiprogetto di via Gallardi che porterà alla ristrutturazione totale di due palazzine, per un totale di 59 alloggi. Anche questo cantiere sta procedendo in maniera spedita e sarà certamente concluso entro l’anno. Abbiamo inoltre provveduto all’acquisto di 16 nuovi alloggi sul territorio comunale e ne compreremo altri 11 per un totale di circa 3 milioni di euro. In totale negli ultimi due anni la Regione Liguria ha quindi investito, nella sola città di Ventimiglia, oltre 8,5 milioni di euro per l’edilizia residenziale. Una cifra senza precedenti che testimonia la grande attenzione riservata alla città di confine”.

L’intervento in via Caduti del Lavoro è già stato appaltato e inizierà i primi giorni di settembre per concludersi entro il 2024. Verrà rimosso e smaltito il cemento-amianto presente e realizzata una nuova copertura in pannelli di lamiera grecata coibentata. Verranno inoltre fatte le impermeabilizzazioni laddove necessario e installate le nuove lattoniere a completamento della copertura. Quest’opera si aggiunge a quella in corso in via Gallardi 89 e 91 da settembre del 2023. Cinque i milioni di euro di investimento, su fondi Pnrr, per realizzare un restyling totale dei due stabili che sarà terminato entro dicembre. Per quanto riguarda il civico numero 89 sono già state completate due facciate con miglioramento sismico, cappotto termico e ritinteggiatura oltre alla sostituzione di tutte le caldaie e dei serramenti. Il civico 91 ha subito, al momento, lo stesso tipo di intervento una facciata, sono state sostituite buona parte delle caldaie e tutti i serramenti.