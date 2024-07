Toti, l’avvocato ha presentato l’istanza di revoca dei domiciliari. Intanto Tajani spinge per un candidato civico

Stefano Savi, legale difensore dell’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ha presentato stamattina via pec l’istanza per la revoca dei doppi arresti domiciliari per il suo assistito. Lo riporta l’Agenzia Dire.

«Le dimissioni hanno fatto venire meno la carica pubblica e vista anche l’imminente chiusura delle indagini, stando alle notizie che circolano, le misure cautelari non hanno più alcun fondamento, ammesso che lo avessero prima». Il giudice per le indagini preliminari, che non dovrebbe essere Paola Faggioni, titolare dell’inchiesta che però è in ferie, deciderà entro cinque giorni. I pubblici ministeri, invece, hanno due giorni per dare il loro parere, che questa volta potrebbe essere positivo. Savi, infine, sottolinea che continua «a non essere contrario al giudizio immediato, ben venga il processo veloce».

L’avvocato ha inoltre smentito le voci circolate nelle ultime ore su una possibile candidatura di Toti alle prossime elezioni.

Le mosse politiche in vista delle elezioni

Per il centro-sinistra il candidato dovrebbe essere l’ex ministro Andrea Orlando. Il segretario del Psi Enzo Maraio commenta: «Dispiace che l’ex governatore sia caduto per la gogna giudiziaria, strumento indegno per un Paese civile come l’Italia, ma ora bisogna guardare avanti. Il centrosinistra unito deve costruire una valida alternativa al governo regionale di destra. Il nome di Andrea Orlando è di grande prestigio e per i socialisti rappresenta il giusto profilo come candidato presidente».

Il centro-destra, invece, sta ancora discutendo. Il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa nella sede di Forza Italia a Roma, come riporta sempre l’agenzia Dire, dice: «Toti si è dimesso da due giorni, se avessimo trovato un candidato in due giorni saremmo un’associazione di maghi e non una coalizione politica. Troveremo il miglior candidato possibile, anche io credo che sia preferibile trovare un candidato civico perché dobbiamo anche andare ad occupare spazi che la sinistra sembra voler lasciare liberi candidando un ex ministro come Orlando, che è una scelta che va nella direzione di un impegno molto forte a sinistra e che lascerebbe senza voce e senza spazio i moderati, che invece rappresentano la maggioranza in Liguria e quindi, anche ai moderati di centrosinistra, noi vogliamo offrire un’alternativa. Faremo liste competitive, stiamo lavorando anche con le civiche per vedere cosa fare. Sul candidato presidente stiamo esaminando, stiamo parlando con molte persone, vediamo quale sarà il candidato vincente».

Nel frattempo, Angelo Vaccarezza, che da qualche tempo era uscito da capogruppo della Lista Toti, con un post su Facebook chiede al centrodestra di raccogliere la sua eredità, insieme a chi avrà l’onore e l’onere di candidarsi alla guida della Liguria. “La nostra Regione avrà la facoltà di scegliere se tornare indietro, quando la Liguria era una terra senza prospettive, o puntare a quel futuro luminoso iniziato quel 31 maggio 2015”.

Vaccarezza ha anche commentato gli avvenimenti degli ultimi giorni in una sorta di lettera aperta a Toti: “Con le tue dimissioni non perde il centrodestra in Liguria, ma finisce lo stato di diritto in questo Paese. Finisce la presunzione di innocenza, qualunque sia il tipo di accusa. Siamo tornati al periodo in cui chi fa politica è colpevole a prescindere”.