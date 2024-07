Sport, ad Albenga in arrivo un trial park

Ad Albenga, in prossimità del bike park, è in arrivo anche un trial park. Sorgerà in via Deportati e internati albenganesi in Germania e la gestione della zona (attualmente non utilizzata) è stata affidata dall’amministrazione comunale al Moto Club di Albenga che realizzerà un campetto indoor da trial, con ostacoli e attrezzatura.

A illustrare il progetto è il direttivo dell’Asd Moto Club di Albenga. «Vogliamo restituire questo spazio alla città e, in particolare ai giovani – dicono -. Il Giorgio’s trial park – il nome che abbiamo scelto per questo campetto nasce dalla volontà di ricordare un nostro socio vittima della tragedia del crollo del Ponte Morandi – sarà un importante riferimento per tutti gli appassionati, ma anche per coloro che, pur avendo questa passione, non si sono mai avvicinati a questo sport proprio per la distanza dai campetti indoor in cui allenarsi: il più vicino, infatti, si trova a Garessio, e ciò rende difficile per i genitori permettere ai figli o le figlie di avvicinarsi a questo sport. Il trial park potrà essere utilizzato sia con biciclette da trial che con moto che, lo precisiamo, hanno un basso impatto rumoroso».

«È nostra intenzione – continuano dal direttivo – ripristinare il bike park e renderlo accessibile e fruibile da tutti, mentre la parte che sarà adibita a campetto, con ostacoli e attrezzatura, sarà gestita da noi. Vogliamo portare avanti progetti con i più giovani, farci conoscere e far capire che il trial è, prima di tutto, rispetto dell’ambiente e del territorio. Nel campetto di Albenga potremo svolgere attività anche in orari serali e, grazie al clima favorevole, anche in periodo invernale. È una grandissima opportunità e, aspetto fondamentale, quest’area sarà restituita alla cittadinanza».

Il Moto Club Albenga Asd, oltre a garantire la fruibilità dell’intera area a tutti i cittadini se ne assumerà l’onere della pulizia e manutenzione.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: «Attraverso questo accordo la zona rinascerà a nuova vita. L’Asd Moto Club di Albenga, in cambio della concessione dell’area, si occuperà della manutenzione ordinaria – compreso lo sfalcio – e della realizzazione l’impianto elettrico di illuminazione. Torneremo a poter utilizzare l’area e a viverla attraverso lo sport. Come Amministrazione stiamo continuando a portare avanti progetti che mirano a rivalutare intere zone della città e farlo attraverso progetti che riguardano i giovani e lo sport è senz’altro un valore aggiunto».