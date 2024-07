Nuovo Gaslini, inizia la prima demolizione

Gli abbattimenti hanno dato il via alla prima fase del progetto: demolizione dei padiglioni 7 e 8 e successiva costruzione del nuovo monoblocco, al centro dell’ospedale, denominato Padiglione Zero

Questa mattina è entrato nel vivo il cantiere per il Nuovo Gaslini, con le prime demolizioni iniziate alla presenza dei vertici dell’istituto e delle istituzioni. Una pinza demolitrice dipinta da dinosauro ha dato il via agli abbattimenti, “mangiando” le prime porzioni dell’edificio “Scuola Professionale” facente parte del padiglione 7 , in un’operazione di cantiere resa unica e a misura di bambino grazie all’intrattenimento a tema dinosauri, organizzato da attori e acrobati nell’area adiacente alle demolizioni.

Dopo le prime operazioni propedeutiche alla creazione dell’area di cantiere iniziate nei mesi scorsi, oggi sono partiti i lavori di abbattimento dei padiglioni 7 e 8 . L’intervento consentirà di liberare l’area per la successiva costruzione del nuovo Padiglione Zero, al termine della quale si concluderà la fase 1 del Cantiere Nuovo Gaslini. Il termine previsto per le opere strutturali relative alla prima fase di lavori , gli unici che hanno un impatto anche fuori dall’ospedale, sarà giugno 2026 .

I lavori saranno suddivisi in 4 differenti fasi, per una durata totale degli interventi di circa 6 anni. Con la fase 1 si concluderà la costruzione del Padiglione Zero e del nuovo Polo Tecnologico, mentre entro il 2030 verranno completati tutti gli interventi ai vari padiglioni oggetto di restauro : padiglioni 6, 17 e 18 (fase 2), 16 (fase 3) e 15 (fase 4). Un team multidisciplinare di Rina-Proger affianca il Gaslini con il ruolo di Project Management Consultant, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

«Oggi è una giornata storica per l’Istituto Giannina Gaslini – commenta il presidente dell’IRCCS Gaslini Edoardo Garrone –. Con l’avvio delle demolizioni del primo padiglione abbiamo dato inizio a quel processo di rinnovamento strutturale che il nostro ospedale attendeva da anni. La suddivisione in 20 padiglioni ideata negli anni Trenta non rispondeva più alle esigenze di una sanità moderna e funzionale, che prevede strutture organizzate per intensità di cura . La costruzione ex novo del Padiglione Zero e i progressivi lavori di ammodernamento negli altri edifici permetteranno al Gaslini di proiettarsi verso il futuro, arrivando al centesimo anniversario dalla fondazione dell’Istituto, nel 2031, con una nuova struttura edilizia”.

«Con il Nuovo Gaslini abbiamo progettato, e realizzeremo, una nuova ‘Città della Salute’ che ci permetterà di continuare ad essere un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la cura e la ricerca in campo pediatrico – sottolinea il direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini Renato Botti –. Un progetto che porterà benefici a tutti: dai piccoli pazienti con le loro famiglie, che potranno trovare un ospedale sempre più accogliente e capace di rispondere ai loro bisogni, al nostro personale, che potrà lavorare in strutture all’avanguardia da un punto di vista tecnico, funzionale e organizzativo. Il Nuovo Gaslini porterà nuovo valore anche al territorio circostante, non solo con servizi ospedalieri d’eccellenza, ma anche riqualificando il quartiere con edifici nuovi o ristrutturati e nuove aree verdi pubbliche fruibili da tutti».

Un nuovo ospedale che nasce dalle indicazioni del personale sanitario

Il progetto del Nuovo Gaslini , il cui concessionario è Zena Project (società di progetto creata dal raggruppamento temporaneo di imprese Cmb-Mieci-Arcoservizi) e che in parte sarà finanziato da fondi Pnrr, prevede la riorganizzazione dell’intero istituto. Dal punto di vista sanitario la peculiarità più rilevante dell’intero progetto è l’aver disegnato un nuovo ospedale ascoltando le indicazioni e i desiderata dei professionisti del Gaslini, in modo da aumentare l’efficienza e le funzionalità dei servizi erogati.

Siriana Bertacchini, presidente di Zena Project, commenta: «Siamo orgogliosi di essere risultati concessionari di questa grande operazione di partenariato pubblico privato, che ha visto ospedale Gaslini e Zena Project fin dall’inizio accomunati dall’obbiettivo di mettere a servizio dei piccoli pazienti le competenze espresse da ambo le parti, e che ha consentito di avviare i lavori in tempi stretti, grazie anche al contributo di tutti gli Enti competenti per le autorizzazioni necessarie. Tenendo al centro i bambini, il personale del Gaslini e il territorio che ci circonda, abbiamo basato tutto il progetto su principi di sostenibilità energetica ed ambientale che caratterizzeranno il nuovo Padiglione Zero. E anche in questa prima fase di demolizione, abbiamo tenuto conto della sensibilità dei nostri piccoli amici, trasformandola in gioco e fantasia»

Il Nuovo Gaslini si contraddistingue per alcuni elementi progettuali che guardano a una sempre maggiore integrazione dell’ospedale con il quartiere e tutta la città di Genova.

Sostenibilità. Il Nuovo Gaslini sarà un ospedale verde, ecologico, la cui progettazione è basata su criteri di qualità ambientale, prevedendo il ricorso a energie rinnovabili (solare, geotermico, eolico), a sistemi di efficientamento (CHP, trigenerazione, pompe di calore), di contenimento passivo dell’energia (coibentazioni, facciate ventilate) e attenzione al ciclo dei rifiuti e al riciclo dei materiali. In particolare il nuovo Polo tecnologico sarà un contenitore di alta tecnologia per migliorare l’efficienza energetica . L’intero ospedale sarà così servito secondo logiche evolute per la produzione e distribuzione dell’energia, con un’architettura aperta all’introduzione di tecnologie innovative . Inoltre, si procederà anche alla realizzazione di interventi per migliorare la gestione delle acque meteoriche e contenere il consumo della risorsa idrica , mediante pavimentazioni permeabili distribuite nel parco, un impianto di raccolta e riutilizzo delle acque piovane.

Il verde. Le soluzioni proposte nel progetto del Nuovo Gaslini non sono finalizzate solo alla riqualificazione ambientale dell’area ospedaliera, ma prevedono anche la promozione di una vegetazione dal valore culturale ed ecologico, a servizio dell’ospedale e dei cittadini. In tal senso è da sottolineare la creazione del nuovo “Giardino dell’accoglienza” , uno spazio pubblico, e aperto a tutta la comunità, che sorgerà nell’area dell’ingresso Nord dell’ospedale, in largo Tolentino. Una nuova area verde verrà creata anche all’interno dell’ospedale, nell’area della Morgue: si chiamerà il “Giardino del silenzio” e sarà uno spazio pensato per garantire la giusta privacy in un luogo sacro, che merita attenzione e rispetto. Il verde caratterizzerà anche il nuovo Padiglione Zero : all’interno, nelle stanze di accoglienza dedicate al colloquio della famiglia con il personale sanitario (seguendo i principi della promozione del benessere emotivo), e all’esterno con vegetazioni pensili lungo le facciate, in copertura e a schermatura del piano tecnico.

Mitigazione dell’impatto dei fabbricati. Il nuovo Padiglione Zero è stato concepito dopo un’attenta analisi della composizione delle facciate tradizionali delle case circostanti, in modo da poter bilanciare il rapporto modulare dei pieni e dei vuoti, e integrare il nuovo edificio nel contesto circostante.

Per il nuovo Polo Tecnologico il progetto prevede la mitigazione delle facciate maggiormente esposte verso il paesaggio costiero attraverso un intervento di inverdimento.

Mitigazione degli impatti ambientali (polvere e rumori). Cantiere e ponteggi di facciata verranno recintati con installazione di pannelli, barriere e teli ermetici allo scopo di limitare la diffusione del rumore e delle polveri . Inoltre è prevista la bagnatura delle piste di cantiere, la pulizia dei tratti interessati dal passaggio dei mezzi pesanti, la protezione dei tombini e la presenza di un impianto di lavaggio automezzi e lavaggio specifico ruote al fine di evitare il trasporto di materiali fangosi fuori dall’area di cantiere. Le polveri generate dalle demolizioni verranno immediatamente abbattute con l’impiego di cannoni per la nebulizzazione di acqua e i cumuli di terreno verranno irrigati da appositi impianti idrici. Per tenere sotto controllo tutti gli impatti ambientali sono previste attività di monitoraggio delle polveri prodotte dalle attività di cantiere e delle emissioni acustiche generate dalle lavorazioni .

Mobilità. Per venire incontro alle esigenze del personale dell’istituto, del Municipio, di Asl 3 e, soprattutto, dei pazienti e dei residenti della zona, l’Istituto Giannina Gaslini ha predisposto in via sperimentale una nuova navetta bus in collaborazione con Amt, il Comune di Genova e Asl 3. La nuova linea, accessibile a chiunque, è già entrata in servizio e prevede il collegamento tra l’Aurelia (capolinea in via V Maggio, nei pressi dell’ingresso Sud dell’ospedale) e corso Europa, con percorso circolare. Sono previste due fermate interne al Gaslini e soste nei principali punti di interscambio con le linee dei mezzi pubblici.