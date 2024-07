Leonardo, -4,1% a 189 mln utile netto I semestre, +15,8% ricavi a 7,985 mld

Nel primo semestre 2024, Leonardo ha registrato un risultato netto ordinario di 189 milioni di euro, in calo del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un risultato netto pari a 555 milioni, piu’ che doppio rispetto ai 208 milioni di un anno fa. I ricavi sono saliti del 15,8% a 7,985 miliardi di euro, quando l’Ebitda e’ stato di 828 milioni (+17,8%), portando il Ros del periodo al 6,3% (6,2% al 30 giugno 2023), con Ebit a 390 milioni (+6%) e margine al 4,9% (dal 5,3%).

Gli ordini sono saliti del 18,8% a 10,324 miliardi di euro.

Ordini e ricavi sono stati trainati in particolare dai business dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e degli Elicotteri. Il portafoglio ordini ammonta a 43,346 miliardi di euro (+10,8%), e assicura una copertura in termini di produzione superiore a 2,5 anni. In miglioramento del 2,9% anche il free operating cash flow del periodo, “a dimostrazione della capacità del gruppo di continuare il percorso di rafforzamento della generazione di cassa intrapreso, pur risentendo dell’usuale profilo infrannuale caratterizzato da assorbimenti nella prima parte dell’anno”, spiega la societa’ in una nota. L’andamento del Fofc e la cessione della quota minoritaria di Leonardo Drs, intervenuta nell’ultimo trimestre del 2023, hanno determinato un conseguente riflesso positivo sull’Indebitamento netto di gruppo, in calo del 17,5% circa rispetto al periodo a confronto a 3 miliardi.

«I risultati del primo semestre – ha dichiarato l’ad Roberto Cingolani – mostrano una crescita a doppia cifra sulle principali metriche del gruppo. In questi mesi abbiamo anche raggiunto traguardi importanti nel rafforzamento delle alleanze internazionali assumendo un ruolo attivo nella promozione della Difesa Europea. L’accordo con Rheinmetall rappresenta un’opportunità unica per lo sviluppo della nuova generazione di sistemi di difesa terrestre».

«Procede – ha precisato Cingolani – il consolidamento del core business della difesa grazie all’accelerazione del processo di digitalizzazione e alla razionalizzazione del portafoglio con la cessione di Underwater Armaments & Systems che dà ulteriore impulso alla collaborazione tra Leonardo e Fincantieri, e l’uscita da business non-core quali IIA e Skydweller. La creazione della nuova Divisione Spazio posiziona Leonardo in segmenti di mercato in forte crescita, mentre acquisizioni mirate rafforzeranno il business della Cybersecurity. Il piano di efficientamento è pienamente operativo, con risultati superiori alle attese. Tutto questo conferma la nostra chiara direzione di marcia in linea con gli obiettivi del Piano industriale».