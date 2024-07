La settimana corta si diffonde in Italia, a Genova l’esempio di Creative Words

Anche l’Italia sperimenta la riduzione dell’orario di lavoro. Non solo la flessibilità, per cui la quantità di ore lavorate resta la stessa ma può essere distribuita in modo diverso, secondo accordi tra dipendenti e aziende. Si tratta proprio di ridurre il monte ore a parità di retribuzione, la cosiddetta settimana corta. E mentre la richiesta dei sindacati metalmeccanici di avviare la riduzione progressiva dell’orario arrivando alle 35 ore settimanale, cinque in meno rispetto alle 40 attuali, incontra la resistenza dei datori di lavoro, alcune aziende, di propria iniziativa, hanno ridotto l’orario mantenendo invariati gli stipendi. Lo ha fatto Lamborghini, dove ora i dipendenti dispongono di 22 giorni all’anno di ferie in più, Essilor Luxottica con diverse modalità, Intesa Sanpaolo che, dopo la riduzione dell’orario di lavoro da 7 ore e 30 minuti a 7 ore nella giornata di venerdì, poi entrata nel contratto dei bancari, sta estendendo la settimana corta di 36 ore. E in Liguria una società di servizi, Creative Words, ha adottato questo modello organizzativo già nell’ottobre 2022 e ne è soddisfatta.

Un po’ di storia

La rivendicazione delle 35 ore a parità di stipendio ha una lunga storia in Italia. Il 24 marzo 1998 Rifondazione Comunista, guidata da Fausto Bertinotti, e sostenitrice del governo Prodi, era riuscita a fare approvare dal consiglio dei ministri il disegno di legge sulle 35 ore. Il documento, composto di 5 articoli, ricalcava le indicazioni di un accordo firmato tra Prodi e Bertinotti il 15 ottobre 1997. La riduzione del lavoro era prevista come graduale e sperimentale, da sottoporre a verifiche sulla sua incidenza economica e produttiva tramite incontri con le parti sociali. Ma il mondo imprenditoriale temeva un’estensione del provvedimento che avrebbe compromesso la produttività del sistema. Prodi lo ritirò e, il 9 ottobre 1998, Rifondazione comunista fece cadere il governo in aula. Il voto di fiducia finì con 312 voti favorevoli e 313 contrari. Prodi si dimise.

Il tentativo di Bertinotti fallì per il timore delle imprese di perdere competitività e perché inteso, e presentato, da molti suoi sostenitori come un mezzo per aumentare l’occupazione. Meno ore lavorate per singolo occupato = più posti di lavoro e quindi più occupazione. Ma è un meccanismo concepibile solo in un mercato del lavoro statico, in cui i fattori produttivi non sono modificabili o lo sono molto lentamente. Pensiamo alle economie agricole o, meglio ancora, pre-agricole, di cacciatori-raccoglitori. C’era, e c’è ancora, chi è rimasto a questa visione del Neolitico. Ma oggi il mercato del lavoro è dinamico, l’aumento dell’occupazione dipende dall’aumento del valore prodotto. Per fare spazio a un nuovo lavoratore non è necessario tenerne a casa un altro. Lo dimostra, tra l’altro, il fallimento di Quota 100, che prevedeva una staffetta generazionale che non si è verificata: per ogni anziano uscito dal mondo del lavoro è entrato mezzo giovane, non ne sono entrati tre come prometteva Salvini.

Cambio di mentalità

Ora sono le aziende – oltre a quelle sopra ricordate ve ne sono altre – a puntare sulla riduzione dell’orario di lavoro. Perché lo fanno? Perché prevedono di aumentare la produttività del lavoro, che dipende dal rapporto tra valore della produzione e numero dei dipendenti. Diminuire il carico di lavoro per il singolo dipendente dovrebbe comportare dei benefici per l’azienda: il lavoratore sarebbe più concentrato e più felice. Lavorerebbe meglio, accrescendo così il valore della produzione.

È materia complessa ma sta di fatto che se meno lavoro per ciascuno non comporta in automatico più lavoro per altri, più lavoro per addetto non significa necessariamente maggiore produttività.

Secondo l’Istat, negli anni che vanno dal 2014 al 2022, il rapporto tra valore aggiunto e ore lavorate è aumentato in Italia solo dello 0,5% contro l’1,3% della media dell’Unione europea. Nel 2022 la produttività del lavoro è addirittura diminuita dello 0,7%. Eppure, secondo i dati Ocse, nel nostro Paese negli ultimi 10 anni non vi è stata quasi alcuna diminuzione di orario, mentre in Francia, Germania e Spagna si lavora mediamente un’ora in meno, almeno se consideriamo chi è occupato full time.

In Liguria

La Liguria in questo percorso non è all’avanguardia ma neppure assente. La pandemia ha accelerato la tendenza allo smart working, al lavoro fuori ufficio e alla flessibilità negli orari. Ci sono aziende che il lavoro flessibile lo hanno adottato in via sperimentale e sembrano intenzionate a mantenerlo. Come Genova Parcheggi, che ha concordato con i sindacati “la settimana corta” per cui un centinaio di lavoratori può godere di un giorno di riposo in più senza intaccare le ore lavorate e la retribuzione. C’è soltanto una differente scansione dei turni. Quattro giorni alla settimana per nove ore di lavoro al giorno. Sembrano soddisfatti sia l’azienda sia i lavoratori e l’accordo dovrebbe essere esteso agli altri dipendenti. «Questa intesa – dichiara Andrea Gamba (Filt Cgil) – può diventare un modello da estendere ad altre aziende del Comune ed esportare in altre città della Liguria, ma anche nel resto d’Italia».

C’è chi è passato alla settimana corta a parità di retribuzione. E non intende tornare indietro.

Creative Words, società genovese, che ha sede centrale in via Cairoli e uffici anche a Milano, ha 27 dipendenti. Si occupa di traduzioni in svariati settori, interpretariato, crowdsourcing, copywriting, desktop publishing, annotazione e raccolta dati, servizi multimediali come sottotitolaggio, doppiaggio, localizzazione di videogiochi, audio post production, e molto altro. Ha adottato la settimana corta nell’ottobre 2022. Chi lavora in Creative Words può scegliere tra lavorare quattro giorni alla settimana per un totale di 32 ore oppure lo stesso numero di ore articolato su 5 giorni. Funziona.

«Bisogna affrontare dei cambiamenti organizzativi – spiega il fondatore e ceo della società, Diego Cresceri – quindi qualche dubbio iniziale è comprensibile, e bisogna liberarsi di vecchi preconcetti, ma posso testimoniare che i risultati sono positivi».

– Come siete arrivati a questo nuovo assetto?

«Intanto è evidente che il successo si misura in base agli obiettivi raggiunti, non al numero di ore impiegate. Ma direi che alla base c’è la nostra filosofia aziendale: noi mettiamo sempre le persone al centro di tutto ciò che facciamo. Giorno dopo giorno, ci impegniamo per creare un ambiente lavorativo che sia stimolante e sereno, offrendo a ciascuno la possibilità di crescere e di esprimere appieno il proprio potenziale. La settimana lavorativa corta permette una migliore organizzazione fra la vita familiare e quella lavorativa, nessuna delle due deve essere sacrificata per l’altra. Più tempo libero a disposizione da dedicare ai propri cari e alle proprie passioni, porta a essere più sereni e concentrati e meno esposti allo stress».

– Di conseguenza anche a essere più produttivi.

«Certo. A essere più creativi, il che è fondamentale in un’azienda come la nostra, che della creatività ha fatto uno dei suoi punti cardine. Ma non solo. Per noi conta molto anche l’aspetto ambientale».

– In che modo la settimana lavorativa breve incide sull’ambiente?

«Equivale a meno spostamenti casa-lavoro con mezzi e, quindi, meno emissioni di CO2. E può comportare anche un minore consumo di energia».