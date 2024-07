Iren Acqua, giovedì 11 luglio interruzione idrica a Sestri

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno giovedì 11 luglio dalle 8.30 alle 18.00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Via Borzoli fra Via Giotto ed il Civ. 40

• Via A. Negrone

• Via Calda

• Via Sparta fino al Civ. 24

• Via Concordia

• Via V. Leonardi

• Via Ottava Società Case

• Passo Ruscarolo

• Via P.D. da Bissone

• Via Borzoli

• Via Priano fino al Civ. 4

• Via Siffredi fra Via dell’Acciaio e Via Giotto

• Via Giotto

• Vie limitrofe.

Alla riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno, comunque, in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.