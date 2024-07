Genova Capitale dello Sport: dal 21/9 al 13/10 nel Centro Storico in scena le Caruggiadi

Per 4 weekend consecutivi ci si potrà mettere alla prova in 20 discipline sportive

Partono il 21 settembre le “Caruggiadi” prima edizione della manifestazione sportiva a più discipline, inserita all’interno del Piano Integrato Caruggi, che coinvolgerà vicoli e piazze del centro storico di Genova per 4 weekend, fino al 13 ottobre.

Il Comune di Genova, grazie al contributo di Fondazione Carige, con la collaborazione di Porto Antico e in occasione di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, lancia il progetto “Caruggiadi”, manifestazione che vedrà lo sport protagonista assoluto nel centro storico, trasformando a rotazione dodici spazi urbani dei Sestieri del Molo, Maddalena e Pré in campi da gioco a disposizione della cittadinanza.

Le “Caruggiadi” si svolgeranno per 4 weekend consecutivi a settembre (21/22 e 28/29) e ad ottobre (5/6 e 12/13), dalle 10 alle 18,30; ogni sport sarà proposto alla cittadinanza a titolo gratuito, con prenotazione obbligatoria, per garantire la possibilità di scegliere la fascia oraria preferita per il proprio turno di gioco di 45 minuti.

Sarà possibile scegliere tra 20 discipline: atletica, badminton, basket, bocce, calcio, calcio balilla, calcio freestyle, esport, hockey, jujitsu, karate, orienteering, pallamano, pallavolo, parkour, rugby, scherma, subbuteo, swing, street dance e yoga.

Le piazze coinvolte saranno: piazza dell’Amor perfetto (Sestiere Maddalena); piazza Cernaia (Sestiere Maddalena); giardini Rotondi (Sestiere Molo); piazza delle Lavandaie (Sestiere Molo); piazza delle Scuole Pie (Sestiere Molo); piazza del Campo (Sestiere Pré); piazza Don Gallo (Sestiere Pré); piazza Durazzo (Sestiere Pré); piazza Fregoso (Sestiere Pré); piazza inferiore del Roso (Sestiere Pré); piazza Metelino (Sestiere Pré) e piazza Vittime di tutte le mafie (Sestiere Pré)

Non mancheranno anche le attività collaterali in sinergia con il territorio e la città: all’interno delle Caruggiadi saranno previste la Cirulla di quartiere, iniziativa che sta radunando sempre maggiori appassionati a partecipare nei sestieri del Molo e di Pré e, in occasione di Genova Capitale del Medioevo, un weekend dedicato ad un torneo di giochi medievali e performance itineranti nelle diverse piazze. In occasione dell’apertura delle iscrizioni, il prossimo 2 settembre, sarà inserito il palinsesto completo di tutti gli eventi collaterali che animeranno il Centro Storico di Genova in occasione delle Caruggiadi.

Le “Caruggiadi” sono una manifestazione organizzata dalla Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione del Comune di Genova, che segue il coordinamento del “Piano Integrato Caruggi” per la valorizzazione e la rigenerazione urbana del Centro Storico di Genova.

Il progetto conta sul patrocinio di Coni, Cip – Comitato Italiano Paralimpico- e Sport e Salute, con il supporto di numerosi attori, a partire da chi vive ed opera quotidianamente nello spazio del centro storico, e con il sostegno di tutte le associazioni aderenti al Progetto di Comunità del Centro Storico di Genova (Sestieri di: Prè, Molo e Maddalena).

«Le Caruggiadi, nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, lanciano un messaggio inclusivo a 360 gradi, rafforzato dalla concomitanza con le Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi – afferma l’Assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – Siamo pronti a raccogliere questo simbolico testimone della passione sportiva, della conoscenza del vasto universo delle discipline sportive esistenti immortalate in queste due settimane dalle TV di tutto il mondo. Con le Caruggiadi, in cornici davvero uniche, si potranno conoscere molti di questi sport e con essi il loro valore sociale, aggregativo, inclusivo e di riqualificazione di un territorio. Saranno quattro weekend speciali durante i quali si potrà scoprire Genova da una prospettiva davvero unica – aggiunge ancora l’Assessore Bianchi – Le Caruggiadi, sposando i valori dello sport e di Genova 2024, faranno squadra con lo SportCity Day a cui la nostra città ha aderito sin dalla primissima edizione e, nell’anno dedicato al Medioevo una particolare attenzione sarà rivolta ai giochi della tradizione».

«Questa manifestazione rappresenta una leva importante per lo sviluppo del nostro centro storico, e in generale del territorio locale – dichiara l’assessore Mauro Avvenente – Con le “Caruggiadi” riscopriamo lo spazio pubblico attraverso lo sport, quale elemento di aggregazione sociale. Durante la manifestazione, le piazze della città si trasformeranno in arene sportive, offrendo l’opportunità ad un ampio target di cittadini di partecipare ad una serie di entusiasmanti discipline sportive imparando l’importanza dello stare insieme e del lavoro di squadra».

«Occupare gli spazi in maniera sana, legale e di comunità: per il nostro territorio – dichiara l’assessore Paola Bordilli – è una sfida importante, che vede lo sport rappresentato al di fuori dei suoi luoghi canonici, e proiettato nelle piazze, nei vicoli e nei giardini del centro storico, adattandosi quindi anche al tessuto sociale e commerciale del territorio, e alle attività che ogni giorno rendono vivi i caruggi, con le proprie peculiarità, per coinvolgere la più ampia fascia possibile di cittadinanza dai bambini e ragazzi fino agli adulti. Ci stiamo interfacciando, in questi giorni, con le associazioni di categoria del commercio e i relativi Civ per coinvolgerli nell’accoglienza delle piazze e stiamo predisponendo due tour, attraverso le botteghe storiche con camera di Commercio e uno sulle leggende e tradizioni dei vicoli, per intrattenere i genitori dei ragazzi impegnati nelle gare».

«Un’occasione unica di promozione dello sport e dei suoi valori in spazi inusuali – dichiara il presidente del Municipio I Andrea Carratù – Sarà un’altra opportunità per raggiungere il nostro obiettivo: rendere il centro storico sempre più appetibile e vivibile per cittadini e turisti, 365 giorni l’anno».

«Lo Sport unisce e valorizza – dichiara il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo – Nel pieno svolgimento delle Olimpiadi di Parigi si presentano le Caruggiadi che, come nello spirito olimpico, vogliono unire e permettere, tramite l’attività sportiva, di fare reciproche conoscenze in un ambiente che accoglie culture, tradizioni, stili di vita talvolta molto differenti ed inoltre rivitalizzare, riscoprire e valorizzare angoli di un territorio pieno di Storia che ha fatto grande la Città rendendola Superba».

«Per Fondazione Carige – dichiara il presidente Lorenzo Cuocolo – le Caruggiadi rappresentano una perfetta sintesi dei valori che cerchiamo di sostenere: da un lato l’attività sportiva, dall’altro l’integrazione sociale e dall’altro ancora la valorizzazione del territorio anche per utilizzi inusuali. Siamo molto soddisfatti della collaborazione con il Comune di Genova, tanto più in un anno importante come questo che vede la nostra città Capitale Europea dello Sport».

Come iscriversi

La prenotazione on-line sarà possibile a partire da lunedì 2 settembre nella sezione dedicata sul sito web caruggiadi.it.

Uno spazio ad uso “info point” sarà allestito in piazza Caricamento, durante ogni weekend dell’evento, e sarà possibile prenotarsi anche in loco, per gli slot orari ancora disponibili per le attività sportive della giornata e ritirare un gadget di partecipazione.

Questo spazio diventerà anche il “teatro” delle premiazioni a fine giornata, per tutte quelle discipline sportive che prevedranno anche un evento agonistico all’interno delle Caruggiadi.