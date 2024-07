EstateSpettacolo: l’Arena del Mare chiude con 47mila spettatori e 6 sold out

Più che positivo il primo, parziale bilancio di EstateSpettacolo, la 25ª rassegna di musica, cabaret e teatro in programma fino al 28 agosto al Porto Antico di Genova: nello scenografico spazio dell’Arena del Mare, la cui capienza è stata portata a 6000 spettatori a partire proprio da quest’anno, sono andati in scena 23 spettacoli per un totale di oltre 47.000 spettatori, con 6 serate sold-out, due della quali hanno usufruito della nuova, aumentata capienza della location.

«Voglio ringraziare tutti gli organizzatori che con la loro programmazione contribuiscono, anno dopo anno, alla crescita e al consolidamento di Estate Spettacolo – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando −. La rassegna sta confermando dimostrando tutta la sua capacità di attrarre un pubblico ampio e variegato, attestando il cartellone di EstateSpettacolo come uno dei più interessanti dell’estate italiana».

«Questo è stato l’anno delle sorprese – commenta Luisella Tealdi, responsabile dell’ufficio Eventi di Porto Antico di Genova – la prima, la più inattesa, è stato l’aumento della capienza dell’Arena, che farà la vera differenza a partire dal prossimo anno, e poi ci ha sorpreso e sbalordito la pronta risposta del pubblico, non solo con i soldout, a volte annunciati come per Annalisa e gli ExOtago, a volte sorprendenti come con nella serata dedicata agli anni ’90, e sorprendente è stato anche l’entusiasmo con cui il pubblico ha accolto anche le proposte più originali, dal pop d’autore di Mahmood al ritorno dei Cccp, da Antonacci a Fulminacci, per non parlare dei comici, che sono sempre più apprezzati. L’Arena del mare si conferma la casa dello spettacolo estivo dei genovesi e noi non possiamo che esserne fieri».

E intanto Porto Antico EstateSpettacolo va avanti e dal 2 al 4 agosto in piazza delle Feste è di scena Black Widow Records con i suoi spettacoli.

Per Porto Live Tribute Fest, venerdì 2 agosto, saliranno sul palco i Riders on the Storm con un repertorio dedicato ai Doors, i Glemeen per un tributo ai Beatles, e gli Empty Spaces con il loro ormai apprezzato show dei Pink Floyd.

I Riders on the Storm ruotano attorno alla figura di Dorian, già voce dei Fungus Family, un vero e proprio Jim Morrison genovese. I Gleemen sono un vero mito genovese e italiano con due musicisti come Maurizio Cassinelli, già voce e drummer dei Garybaldi di Bambi Fossati, e Mauro Culotta, chitarrista e autore di pezzi per vari cantanti, tra i quali anche Mina. Gli Empty Spaces da qualche anno hanno aggiunto alla loro già ricca formazione lo storico batterista dei Delirium, Pino di Santo.

Per Prog Fest, la tradizionale rassegna dedicata alla musica prog, sabato 3 agosto i protagonisti sono Frizzi2Fulci e La Maschera di Cera.

Lo spettacolo do Frizzi2Fulci nasce dalla volontà del Maestro Fabio Frizzi, compositore, orchestratore e direttore d’orchestra in più di cento colonne sonore, tra cinema e serie televisive, vincitore di numerosi premi, di celebrare un grande regista italiano, Lucio Fulci. La serata sarà un evento di grande musica e cinema tra fantasmi, scheletri, zombi, streghe, golem, vampiri e tutta una pletora di assassini e vittime.

La Maschera Di Cera è uno dei gruppi-cardine per ciò che riguarda la riscoperta del suono prog italiano degli anni Settanta. Attiva dal 2002, la formazione genovese ha realizzato sei album e una lunga serie di concerti in Italia, Europa, Stati Uniti e Canada. Il terzetto-base che da sempre anima la formazione (Alessandro Corvaglia, voce e chitarra acustica, Agostino Macor alle tastiere e Fabio Zuffanti al basso) è coadiuvato dalla presenza di Martin Grice (Delirium) a flauto e sax e di Andrea Orlando (La Coscienza di Zeno, Finisterre) alla batteria.

Domenica 4 agosto torna sul palco Il Segno del Comando. Per l’occasione sarà presentato e disponibile in versione Limited Edition Picture Disc l’album “…Al Passato, al Presente, al Futuro…Live in Studio!” della band genovese.

Biglietti on line: ticketgate.it.

I prossimi appuntamenti di EstateSpettacolo

Piazza delle Feste

Martedì 6 agosto Piazza delle Feste: We call it Tango

Mercoledì 7 agosto Piazza delle Feste: We call il Flamenco

Giovedì 8 agosto Piazza delle Feste: Candlelight – Tributo ai Coldplay, Ennio Morricone e Colonne Sonore

Venerdì 9 agosto Piazza delle Feste: Candlelight – Coldplay & Imagine Dragons, Tributo ai Queen

Isola delle Chiatte

19/20/21 Agosto

Sea Stories Festival

“La leggenda del pianista sull’Oceano”

Produzione Compagnia Chierici Cicolella

Dal 22 al 27 Agosto

Sea Stories Festival

“Melville e la balena bianca”

Produzione Compagnia Chierici Cicolella

27 e 28 Agosto ore 19

Sea Stories Festival

“Moby Dick, la leggenda”

Produzione Compagnia Chierici Cicolella

I patrocini e i media partner

Porto Antico EstateSpettacolo 2024 ha il patrocinio di Comune di Genova, Regione Liguria e Rai Liguria, Media partner sono Il Secolo XIX e Primocanale, e si avvale della collaborazione di Iren.

Programmi, orari, dettagli e aggiornamenti su: www.portoantico.it.