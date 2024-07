Borsa: partenza il rialzo per Milano, trainata da Poste

Borsa di Milano in rialzo all’avvio con il Ftse Mib a +0,23% a quota 33.716 punti grazie allo sprint di Poste e poi accelera andando a guadagnare quasi mezzo punto.

Il titolo del gruppo, dopo la semestrale, sale del 2,3% spingendo tutto il listino.

Bene anche Nexi (+1,8%) e Stellantis (+1,75%). In calo Campari (-1,76%).

Avvio in rialzo in Europa anche se non per tutte le piazze: Londra cede lo 0,12%. Bene Parigi (+0,24%) dopo i dati sul Pil. Francoforte apre in crescita dello 0,26 per cento.

Borse asiatiche in calo in attesa delle decisioni delle banche centrali.

Tokyo tiene almeno con il Nikkei, in rialzo dello 0,15%. Gli investitori sono comunque in attesa delle decisioni della banca del Giappone e della Fed.

Sono in calo questa mattina i prezzi del petrolio. Il Wti americano con consegna a settembre scende dello 0,45% a 75,47 dollari al barile, mentre il contratto sul Brent sempre per settembre perde lo 0,36% a 79,49 dollari.

Nei cambi l’euro è in rialzo. È scambiato a 1,0822 dollari (+ 0,1%), e si rifforza ancora di più sullo yen, salendo dello 0,38% a 167,31.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in aumento a 139 punti base (+1,24%). Il rendimento è a +3,70%.