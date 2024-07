Albenga, primo tavolo verde con il consigliere delegato all’agricoltura Cangiano

Primo tavolo verde convocato dal consigliere Giorgio Cangiano a pochi giorni dal ricevimento ufficiale della delega all’agricoltura.

Un incontro per tessere le basi per un confronto e un dialogo con i rappresentanti delle associazioni di categoria (Cia, Coldiretti, Confagricoltura) e gli imprenditori del settore agricolo.

Giorgio Cangiano spiega: «Ritengo che il confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria sia di fondamentale importanza ed è per questo che ho già convocato il primo tavolo verde dell’agricoltura».

La decisione è stata accolta favorevolmente da tutti i rappresentanti delle associazioni agricole che hanno manifestato il loro apprezzamento e la loro disponibilità.

«La volontà è quella di riprendere quel percorso, portato avanti da Silvia Pelosi assessore all’agricoltura durante lo scorso mandato, per affrontare insieme tutte le principali tematiche che interesano il settore» aggiunge Cangiano.

Dal consorzio di bonifica al terreno per l’invenduto, dal regolamento di polizia rurale agli abbruciamenti passando per la promozione dei prodotti agricoli del territorio. Di questo e molto altro si è parlato durante il tavolo verde al quale hanno preso parte, oltre ai rappresentanti delle associazioni agricole e al consigliere Cangiano anche il sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Silvia Pelosi e l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia per un focus sulla misura per la quale Albenga ha ottenuto 4 milioni di finanziamento Pnrr per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura.

Cangiano commenta: «L’agricoltura rappresenta un fondamentale traino economico per Albenga con ricadute significative per tutta la piana. Approfondirò tutti i temi affrontati durante questo primo tavolo verde e ci incontreremo nuovamente dopo l’estate per fare il punto su alcune specifiche questioni».