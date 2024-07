Aeroporto di Genova, dopo le dimissioni del cda nuova assemblea l’8 agosto

«L’8 agosto è prevista un’assemblea per la ricostituzione del cda, da lì si riprenderanno i vari ragionamenti che al momento sono fermi per ovvi motivi».

Il direttore generale dell’Aeroporto di Genova Francesco D’Amico commenta così gli ultimi eventi che hanno portato ieri sera alle dimissioni del consiglio di amministrazione della società di gestione del Cristoforo Colombo.

La società è ovviamente spettatrice delle ultime mosse che hanno portato prima la Camera di Commercio a esercitare il diritto di prelazione sulle quote di Aeroporti di Roma (pari al 15% che Msc si era proposta di acquistare) portandosi al 40% dell’azionariato (l’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale ha il 60%) e poi l’assemblea a non votare ieri sera la ricapitalizzazione da 4,8 milioni di euro, chiesta dal cda dopo il rosso di 3,5 milioni del 2023. Di conseguenza sono arrivate le dimissioni del presidente Alfonso Lavarello e dei consiglieri.

Sembra tramontare dunque l’ipotesi di rilancio puntando sul collegamento con le crociere tramite Msc che sta investendo molto su Genova, con l’acquisto anche del quotidiano Il Secolo XIX. Non si sa se questa rottura sia definitiva, certo è che il progetto ha subito uno stop importante. Probabilmente si dovrà ricominciare daccapo e gli altri soggetti interessati inizialmente (si parlava del Gruppo Spinelli e dei 777 Partners) hanno altre gatte da pelare.

«Noi abbiamo comunque un piano industriale che prevede una crescita nei prossimi anni sino al 2029, anno di scadenza della concessione − ribadisce D’Amico − questo è il nostro lavoro e lo porteremo avanti. Per esempio dal 28 ottobre partirà il nuovo volo Wizzair per Budapest, un collegamento in più che fa parte della strategia. Noi andremo avanti, del resto sappiamo che l’intenzione dei soci è comunque di trovare un socio industriale che ci aiuti a costruire la governance per presentare il progetto e a partecipare alla gara per la concessione. Non vedo motivo per non crederci».

Il bando pubblico per alienare le partecipazioni dei due soci dovrà essere comunque predisposto, anche se i tempi non sono certi.

Le reazioni sindacali

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, insieme alla Rsa, esprimono la forte preoccupazione che i lavoratori stanno vivendo. Nella nota si legge: “Riteniamo l’aeroporto di Genova una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della città, della regione sia per la mobilità delle persone che per uno sviluppo della movimentazione delle merci e in necessaria sinergia col porto di Genova, primo scalo del Mediterraneo. Il particolare momento societario rischia di pregiudicare negativamente la programmazione dell’attività futura dell’aeroporto sia in funzione dei voli che dell’infrastruttura in via di completamento con i lavori avviati, con possibili ricadute sul lavoro nel suo complesso. Pertanto riteniamo che questa situazione volga al più presto alla miglior soluzione possibile per poter garantire continuità e rilancio dell’attività dell’aeroporto e dell’occupazione diretta e indiretta che genera. Non sarà tollerata nessuna ricaduta sulle spalle dei lavoratori che con serietà hanno sempre consentito la piena operatività dell’aeroporto stesso anche nel periodo post-pandemico che non aveva mai avuto precedenti di tale entità. Ci riserviamo di porre in essere tutte le azioni possibili in difesa del lavoro e dell’occupazione dell’aeroporto di Genova”.