Laboratorio M3M dell’Università di Genova ha progettato materiali ispirati ad alghe marine con prestazioni molto più efficaci

Nel panorama industriale moderno, lo sviluppo di materiali ad alte prestazioni è fondamentale per il progresso tecnologico. Settori come quello sportivo, aerospaziale, robotico o medico richiedono costantemente nuovi materiali che siano al contempo leggeri, resistenti, multifunzionali e sostenibili.

Grazie alla stampa 3D, i materiali architettati emergono come candidati ideali per rispondere a queste esigenze; la loro forza risiede nella loro natura gerarchica, che permette di regolarne le prestazioni sulla macroscala, giocando con le caratteristiche chimico-fisiche alla microscala. In altre parole, progettare i materiali architettati è come giocare con i Lego: combinando mattoncini di diverse forme e colori (le caratteristiche chimico-fisiche), si possono creare un’infinità di oggetti con strutture e funzioni differenti.

La libertà di progetto offerta dai materiali architettati costituisce un enorme potenziale per l’innovazione. Tuttavia, occorre assemblare i “mattoncini fondamentali” in modo ottimale per superare le limitazioni intrinseche ai materiali ingegneristici tradizionali. La sfida attuale consiste nel comprendere come districarsi in questo spazio di possibilità e derivare nuove soluzioni ad alto impatto.