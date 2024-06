Iren Acqua: giovedì 20/6 interruzioni idriche a Genova Centro e a Sestri Ponente

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica in zona Sestri Ponente, il giorno giovedì 20 giugno 2024 dalle ore 08.30 alle ore 18.00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie:

• Via Borzoli tra Via Giotto ed il civ. 40

• Via A. Negrone

• Via Calda

• Via Sparta fino al civ. 24

• Via Concordia

• Via V. Leonardi

• Via Ottava Società Case

• Passo Ruscarolo

• Via P.D. da Bissone

• Via Borzoli

• Via Priano fino al civ. 4

• Via Siffredi tra Via dell’Acciaio e Via Giotto

• Via Giotto

• Vie limitrofe

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.

Alla riapertura delle condotte potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

Inoltre, per cause di forza maggiore, i lavori in zona Genova Centro previsti per il 19 giugno sono stati posticipati al giorno successivo, giovedì 20 giugno, con lo stesso orario.

Dalle ore 08.30 alle ore 16.00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Via Caffaro sino al civico 36

• Scalinata di San Gerolamo sino al civico 5

• Piazza del Portello

• Galleria Nino Bixio

• Piazza Corvetto

Si potranno verificare abbassamenti di pressione in:

• Corso Firenze

• Corso Magenta

• Corso Solferino

• Corso Carlo Armellini

Si precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio.

Alla riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno, comunque, in breve tempo.