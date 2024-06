I marchi di Racing Force Group partner del promoter nel karting Rgmmc

A partire dalla stagione 2024, Racing Force Group ha stretto una partnership ad ampio raggio con Rgmmc Group, società di riferimento a livello mondiale nell’organizzazione e nella promozione di eventi karting.

La collaborazione coinvolge i quattro marchi di Racing Force, a cominciare da Racing Spirit che fornisce il proprio abbigliamento tecnico all’intero staff di Rgmmc operativo in pista in oltre 20 fine settimana di gara durante l’anno.

Fondata nel 2004, con sede in Svizzera, Rgmmc organizza alcune fra le competizioni kart più prestigiose in assoluto, tra cui i campionati europeo e mondiale Fia, Champions of the Future Euro Series e Champions of the Future Academy Program.

Il brand Omp è fornitore standard delle tute per i piloti nelle tre categorie del Champions of the Future Academy Program, iniziativa lanciata quest’anno per favorire ulteriormente la crescita di nuovi talenti e la promozione in nuovi mercati, facilitando l’accesso al motorsport.

Racing Spirit e Omp, insieme a Bell Racing e Zeronoise, beneficiano inoltre dell’ampia visibilità garantita nel settore da Rgmmc, con esposizione strategica di prodotti in occasione degli eventi agonistici, quali ad esempio, cartellonistica dedicata a bordo pista e nei paddock, e presenza mirata sui canali di comunicazione digitali e fisici gestiti da Rgmmc, tra cui la diretta streaming delle gare.

Corrado Audisio, sales senior manager di Racing Force Group, ha commentato: “La partnership avviata in questa stagione con una realtà di riferimento come Rgmmc ha rappresentato un passo strategico per l’espansione nel mondo del karting di tutti i nostri marchi. Dietro ai capi tecnici Racing Spirit indossati dal personale Rgmmc c’è tutta la passione e l’esperienza maturata da Omp con il racewear e il kartwear all’avanguardia nel settore. Avendo al via tutti i migliori piloti e team della disciplina, i campionati promossi da RGMMC rappresentano inoltre un’ottima vetrina per i caschi kart Bell Racing, così come un banco prova molto interessante per i sistemi elettronici Zeronoise usati dai professionisti per comunicare in modo rapido ed efficace nel paddock”.

James Geidel, presidente di Rgmmc, ha aggiunto: “Racing Force Group è sinonimo di qualità e perfezione produttiva. Questo è stato il fattore chiave che ci ha indirizzato verso le tute da gara Omp per i nostri piloti nel Champions of the Future Academy Program, e a vestire con Racing Spirit il nostro staff di oltre 40 persone ogni settimana. Comprendere in anticipo le necessità degli utilizzatori è ciò che rende distintivo l’abbigliamento Racing Spirit, rendendolo non solo un’opzione pratica, ma anche una scelta di stile”.