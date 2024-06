Happily presenta la terza edizione del suo report di sostenibilità

Happily srl Società Benefit, provider di welfare aziendale e progetti di benessere organizzativo innovativi, presenta la terza edizione del suo report di sostenibilità, evidenziando il costante impegno, i progressi e i futuri obiettivi che l’azienda si prefigge.

Nel nuovo report, Happily mette in luce la necessità di integrare la sostenibilità in ogni aspetto del lavoro: “le strategie aziendali della realtà con sede a Genova – si legge in una nota – si basano su rispetto ambientale, equità sociale e crescita economica, e devono puntare a ridurre l’impatto negativo delle operazioni quotidiane, promuovendo un ambiente di lavoro giusto a sostegno delle economie locali. Dall’impegno per l’ambiente, passando per l’eliminazione della plastica monouso e della carta non necessaria, da un’attenzione alla formazione per il personale alla parità di genere e al diritto alla genitorialità. Questi tra gli ambiti affrontati nel report”.

Le tematiche su cui Happily si focalizza includono l’analisi HR dell’organizzazione, il benessere organizzativo, il metodo OKR, l’engagement dei collaboratori, la comunicazione e la relazione intergenerazionale in azienda, la parità di genere e il supporto per ottenere certificazioni di sostenibilità come EcoVadis e BCorp.

Happily riconosce da sempre l’importanza della responsabilità sociale e a tal proposito, ha acquisito quote di minoranza di Empethy, una startup che sviluppa percorsi di CSR (Responsabilità sociale imprese) per le aziende tramite il volontariato. Grazie a questa collaborazione, Happily ha donato 700 kg di cibo al Canile Monte Contessa di Genova, di cui 300 kg raccolti durante l’iniziativa natalizia “Ciotole piene sotto l’albero”.

Happily srl Società Benefit, fondata nel 2017 a Genova, dall’idea imprenditoriale di Gianluca Caffaratti, con lo scopo di sviluppare piani di welfare aziendale e progetti di benessere organizzativo innovativi, affermandosi in tutta Italia, Nel corso degli anni, ha consolidato la presenza nel settore HR, diventando un partner di spicco per la gestione a 360° del personale. La missione di Happily è quella di promuovere l’empowerment aziendale attraverso lo sviluppo e la crescita delle persone, offrendo competenze nel miglioramento del benessere negli ambienti di lavoro e fornendo strumenti pratici per adottare un approccio più sostenibile a livello economico, sociale e ambientale.