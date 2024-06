Gruppo Fos, pubblicato il report di sostenibilità 2023

Gruppo Fos ha pubblicato il report di sostenibilità 2023, prodotto sulla base di dati elaborati dalle competenti strutture aziendali, rappresenta il contributo del Gruppo Fos nell’ambito delle tematiche Esg.

Il percorso sulle tematiche Esg, iniziato nel 2021, per il terzo anno consecutivo ha permesso di fare il punto su quanto realizzato nelle tematiche ambientali, sociali e di governance da una realtà come Fos, che è focalizzata sulla fornitura di soluzioni digitalizzate e innovative tramite le proprie linee di business.

“Quando si parla di sostenibilità ambientale – scrive la società – nel report di sostenibilità redatto dal Gruppo non ci si riferisce esclusivamente alla riduzione di CO2, ma a tutti i numerosi progetti a valenza socio ambientale portati avanti dal team Engineering e alla capacità del Repair Center, che con le sue 13mila riparazioni di schede elettroniche è stato considerato nel 2023 best practice di economia circolare a livello internazionale e, infatti, inserito tra i 100 case study più virtuosi nel panorama europeo all’interno della “Piattaforma europea sulla circular economy”, progetto finanziato dal programma Interreg Central Europe”.

“La sostenibilità è stata per tutto il 2023 l’architrave anche della supply chain e ha portato ad un’attenta e vigile selezione dei fornitori e dei soggetti coinvolti in ogni commessa commerciale e/o progetto, al fine di integrare pratiche Esg in ogni nodo della catena di fornitura, con una particolare attenzione al tema della valorizzazione del territorio”.

Il 2023 ha segnato numerosi traguardi come l’ingresso e il successo nel settore Educational del “Microcosmo – The Smart Field Simulator”, progettato e brevettato nel 2019 con Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile); è stato l’anno in cui sono state ottenute due certificazioni volontarie per rispondere alle richieste della società in termini di qualità, salute, ambiente e sicurezza: la Iso 27001, standard internazionale per la gestione della sicurezza delle informazioni; la Uni PdR 125:2022, inerente alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni.

Le fonti rinnovabili hanno coperto il 46% dei consumi di energia totali del Gruppo Fos nel 2023.

Per quanto riguarda la sostenibilità sociale, le persone sono da sempre il motore del Gruppo

Fos: al 31 dicembre 2023 i 262 dipendenti del Gruppo Fos hanno registrato un’età media 38 anni (quelli di età inferiore ai 29 anni rappresentano il 34% del totale); i dipendenti a tempo indeterminato costituiscono il 91% del totale, con una percentuale di donne pari a 31%.

Brunello Botte, presidente di Fos spa, ha dichiarato: «Nonostante il Gruppo non sia tenuto a redigere una dichiarazione non finanziaria crediamo nell’importanza dello strumento per raccontare la sostenibilità che è da sempre nel nostro Dna. Siamo orgogliosi dei passi avanti fatti dal nostro Gruppo e dell’entusiasmo con cui i dipendenti hanno accolto le nostre iniziative».