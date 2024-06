Fos, allo studio un sistema mobile di telecomunicazione attivo in caso di calamità naturali

Il progetto Itaca è pensato per dare supporto agli operatori del soccorso civile in condizioni di emergenza

Gruppo Fos si è aggiudicato il progetto “Itaca- Infrastruttura di Telecomunicazioni mobile più leggera dell’Aria per il Contesto Alpino” nell’ambito del Programma di ricerca e innovazione dell’ecosistema di innovazione Inest – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem, finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca.

Il progetto della durata di 15 mesi, in partenariato con la capofila MavTech srl, prevede un investimento totale di circa 250 mila euro, nel quale, Fos spa investirà circa 150 mila euro, di cui circa 100 mila euro derivanti dal fondo Next Generation Eu per il Pnnr.

Il progetto, si propone di studiare e sviluppare un sistema di telecomunicazioni mobile, impiegabile a seguito di calamità naturali (alluvioni, frane, valanghe) o in situazioni di emergenza, per ristabilire o creare una nuova infrastruttura di telecomunicazioni a servizio delle comunità montane o degli operatori del soccorso. Un’infrastruttura di comunicazione applicabile per le zone non raggiunte da tecnologie di comunicazione (zone montane) o per dare accesso a particolari sistemi di comunicazione, come ad esempio il 5G.

Il vettore di trasporto sarà un dirigibile senza pilota a bordo, operabile in modalità automatica o tele-operata. Sarà studiato il quadro normativo di riferimento, al fine dell’inserimento dell’aerostato nello spazio aereo Utm. Saranno definite le limitazioni d’impiego, progettando il sistema di controllo del volo. Sarà progettato un sistema automatico o semiautomatico di ancoraggio dell’aerostato che consente il mantenimento della posizione geografica prestabilita. Si studierà la metodologia di trasmissione/connessione, anche in multi hop, per connettere il sistema di comunicazione anche a infrastrutture fisse poste a grandi distanze.

Giovanni Giannotta, responsabile del progetto per il Gruppo Fos: «Il progetto Itaca è un progetto dal grande valore sociale e pensato per dare un importante supporto agli operatori del soccorso civile in condizioni di emergenza. L’uso di tecnologie all’avanguardia unitamente a mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente e facilmente dispiegabili permetterà il rapido ripristino delle comunicazioni in caso di calamità, e non solo, risolvendo così quello che tecnicamente viene definita “emergenza radio”».