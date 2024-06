Formazione aziendale e team building: a Genova nasce Spock

Il prossimo 7 giugno l'open day di presentazione delle attività nella sede di Scuola di Robotica in via Balbi

Il prossimo 7 giugno si terrà l’open day di presentazione di Spock, realtà nata all’interno di Scuola di Robotica di Genova, che dal 2000 si occupa di istruzione, formazione, educazione e divulgazione delle arti e delle scienze coinvolte nel processo di sviluppo della robotica e delle nuove tecnologie.

L’open day, nella sede di Scuola di Robotica a Genova in via Balbi 1°A, sarà l’occasione per presentare il catalogo dei corsi di formazione aziendale e per sperimentare direttamente le principali tecnologie che verranno utilizzate: Mbot, Lego Spike, robot umanoidi come Nao e Pepper, realtà virtuale e aumentata, IA generative, programmi per podcast e videopodcast, software per lo sviluppo di immagini interattive.

Nascono in questa occasione i corsi modulari “Tecnologie generative al servizio del business, Moduli e percorsi formativi per integrare le tecnologie nel proprio sviluppo aziendale” ai quali le aziende sul territorio ligure possono accedere tramite i finanziamenti regionali sulla formazione continua per il personale dipendente, grazie alla collaborazione con Cflc – Cooperativa Formazione Lavoro e Cooperazione impresa sociale, ente accreditato in Regione Liguria per la formazione e per i servizi al lavoro.

Ogni modulo formativo viene proposto completo della strumentazione tecnologica necessaria, ed è gestito da formatori esperti in ambito di programmazione e gestione dei robot, nell’ambito dei modelli e delle tecniche di formazione aziendale e organizzativa connessi agli obiettivi costruiti con il cliente in fase di briefing.

Spock è apprendere e comunicare con il minimo della formazione frontale e il massimo della compenetrazione tra tecnologia, interazione e crescita personale e di gruppo. Per costruire relazioni nei processi organizzativi facendo squadra con le tecnologie esponenziali, governare il cambiamento e corroborare identità e cultura aziendali e organizzative. Tra le aree di intervento: sviluppo della creatività e innovazione, team building, cambiamento, leadership, trasferimento di competenze e conoscenze, vendita e negoziazione, gestione dei conflitti e delle crisi, parlare e raccontare in pubblico, benessere aziendale ed etica.

