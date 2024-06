Chiavari, gli eventi dell’estate del 2024

Estate 2024 a Chiavari. Un calendario degli eventi estivi ricco e variegato che animerà la città dei portici per tutta la stagione. Diverse le proposte tra arte e musica, tradizione e magia, sport e divertimento. Ad organizzare, e coordinare, le manifestazioni l’assessorato alla Promozione della città e l’assessorato alla Cultura.

«A Chiavari sono oltre 120 gli eventi in programma, un’ampia scelta per svagarsi e divertirsi tra centro, quartieri e passeggiata mare − dichiara l’assessore alla Promozione della Città, Gianluca Ratto − tanti gli appuntamenti realizzati con le associazioni cittadine, una collaborazione che punta a valorizzare le nostre eccellenze e a far vivere a tutti, residenti e turisti, un’esperienza indimenticabile nella nostra città».

«Le proposte di quest’anno abbracciano generi differenti, dalla lirica al teatro, dal cinema all’arte − aggiunge l’assessore alla Cultura Silvia Stanig − un cartellone di qualità per far vivere la cultura a 360°, con il Dionisio e i volti noti del mondo dello spettacolo, l’opera in piazza, il cinema all’aperto, le mostre a Palazzo Rocca e tanto altro… Una Chiavari sempre più vivace ed accogliente, adatta a tutti. Ed infine, con le famiglie e i giovani, saluteremo l’estate con la nuova edizione del ChiavarInCosplay».

In occasione della festa patronale di Nostra Signora dell’Orto, appuntamento il 2 luglio con la tradizionale fiera e il concerto serale in piazza N.S. dell’Orto a cura della Filarmonica Città di Chiavari. Il 3 luglio si svolgerà la processione nelle vie del centro e dalle 23 lo spettacolo pirotecnico.

Dionisio Festival. Ritorna il teatro in piazza N.S. dell’Orto con sei artisti di fama nazionale. L’8 luglio Fabio Troiano con “il Dio bambino”, il 16 luglio Vladimir Luxuria con “Princesa”, il 23 luglio Maria Amelia Monti con “Il Barone Lamberto”, il 3 agosto Daniele Pecci con “La Morte della Pizia”, il 20 agosto Leo Bassi (clown di fama mondiale) con “The best of..”. E il 25 agosto Stefano Massini con “L’arte del racconto”.

Concerti della Filarmonica Città di Chiavari, a partire dalle 21.15. Il 2 luglio con “Ave Maria tra sacro e profano” in piazza N.S. dell’Orto. Il 9 luglio in piazza Matteotti con “Rhapsody in blue”, il 15 luglio con “E-state con Mozart” presso la chiesa di Maxena. Il 17 luglio “Fabrizio De Andrè 25°” in piazza N.S. dell’Orto, il 22 luglio con “Time to swing” in piazza Matteotti. Il 25 luglio con “Chiavari Rock City” sul lungoporto Carniglia e il 29 luglio “Rock Folk” con i Maghi di Carroz in piazza N. S. dell’Orto. Il 6 agosto “Vissi d’arte” presso la chiesa di Ri Alto.

Ballo liscio in Colmata, dalle 21.15. Il 19 giugno con l’orchestra “Sandro la musica nel cuore”, il 4 luglio con Veronica Cuneo, il 10 luglio con l’orchestra Rita Gessi e il 17 luglio con l’orchestra Roberto Morselli. Si continua il 24 luglio con l’orchestra Patty Stella, il 26 luglio con i Casadei in piazza Matteotti, il 31 luglio l’orchestra Castellina Pasi; il 7 agosto con l’orchestra Rossana Biagioni, il 14 agosto con l’orchestra Roberto Morselli, il 21 agosto con Giacomo Zanna e il 28 agosto con Castellina Pasi.

Chiavari in Jazz. Rassegna musicale con grandi nomi del jazz italiano ed internazionale che si esibiranno in piazza N.S. dell’Orto dalle 21.30. Il 2 agosto Matteo Profumo 4TET feat Seamus Blake, il 9 agosto Fabrizio Bosso e Javier Girotto-Latin Mood; il 16 agosto Gegè Telesforo -Big Mamma Legacy e il 23 agosto Blewitt Exploring New Boundaries. Per terminare il 30 agosto con Nico Gori Swing 10TET.

Carnevale d’Agosto. Festa in maschera con carri allegorici che si terrà sul lungomare il 12 agosto, a cura del Comitato Lungomare.

ChiavarInCosplay. Raduno di cosplayer che si svolgerà nell’ultimo weekend di settembre, dal 27 al 29.

Opera lirica in piazza Mazzini “Tosca di G. Puccini”, il 13 agosto alle 21.30, a cura di Cantiere Lirico Orfeo in Scena.

Concerti al tramonto, il 12 luglio e il 29 agosto (location in aggiornamento su chiavariturismo.it). Confermato anche il Cinema all’Aperto, le date verranno comunicate a breve.

Musica con “Tigullio Bal Trad”, balli sardi e folk in Colmata (27 giugno), con l’Oriano Castelli Band in concerto in piazza N.S. dell’Orto (19 luglio) e con i “Trilli” in piazza Matteotti (20 luglio). Poi le “Not(t)e sotto le stelle”, le tre serate firmate dall’Associazione O Castello sempre in piazza dell’Orto (5 luglio, 21 luglio e 5 agosto).

A Palazzo Rocca, dal 1 al 31 luglio, la mostra “Sguardi Celati” dell’artista Laura Zeni.

Per i più piccoli numerosi laboratori, tutti gratuiti su prenotazione, realizzati dal Centro Famiglia Tigullio. Poi uno spettacolo di magia “Abracadabra – la notte dei miracoli” il 27 luglio, dalle 21.30 in piazza N. S. Dell’Orto, e uno teatrale “Cappuccetto Rosso Rock” il 31 luglio, a cura dell’Associazione culturale The Hub, all’arena di parco Rocca.

Appuntamento in piazza N. S. Dell’Orto il 28 luglio, alle 21, con la Festa del Perù e dei Liguri nel mondo, il 18 agosto e il 13 settembre uno spettacolo di tango argentino. Mentre l’11 e il 23 settembre ritorna il Sibelius Festival a Palazzo Rocca.

Sport. La manifestazione “Chiavari Summer Dance Festival” (dal 18 al 21 luglio), la 12° edizione del raduno di auto e moto d’epoca “Mare e monti” (27 e 28 luglio), il 48° Giro della Lunigiana (5 settembre) e la Festa dello Sport (14 e 15 settembre).

Novità di questa stagione, la Silent Disco organizzata in collaborazione con Regione Liguria il 21 luglio, dalle 22, sulla spiaggia antistante il lungomare Esuli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia. Per info e prenotazioni cliccare qui.

Poi sagre, mercatino agroalimentare “Tipicamente Chiavari” a cura di Confesercenti, “Mercatino dell’Antiquariato” di Promotur, lo Sbarassü. E tanto altro ancora…

Il calendario degli eventi è disponibile allo Iat, in via della Cittadella, e in Comune in piazza N.S. dell’Orto. Più informazioni su chiavariturismo.it.