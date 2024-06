Acquario e Città dei Bambini: ecco le novità dell’estate

Con l’arrivo dell’estate Acquario di Genova arricchisce la visita alla struttura con nuove iniziative e la Città dei Bambini e dei Ragazzi apre un nuovo spazio espositivo esterno con giochi musicali e d’acqua.

Acquario di Genova

Dal 1° luglio la Fondazione Acquario di Genova Onlus coinvolge i visitatori di Acquario con l’approfondimento Il Mar Mediterraneo, un forziere di biodiversità da tutelare.

Tutti i giorni fino al 13 agosto un esperto accompagna il pubblico in un percorso tematico per comprendere il ruolo essenziale che gli Oceani hanno per la salute del Pianeta e l’importanza del Mar Mediterraneo, considerato un hotspot di biodiversità.

Gli appuntamenti, compresi nel biglietto d’ingresso, sono due al giorno, alle 15:30 e alle 17:00, per un massimo 20 partecipanti.

L’iniziativa rientra nel progetto The Water Code – La formula per una gestione sostenibile delle risorse idriche, coordinato da Helpcode, ong internazionale nata a Genova nel 1988.

Il progetto, della durata di due anni, intende contribuire a far acquisire a insegnanti, studenti, cittadini conoscenze, competenze, attitudini e comportamenti necessari a promuovere lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente e la mitigazione dell’impatto antropico sui fiumi, laghi e mari nel mondo.

Per tutta l’estate l’Acquario di Genova propone le esperienze collaterali che permettono di arricchire ulteriormente la visita:

– il tour “Dietro le quinte”, per scoprire i segreti della struttura con un percorso guidato nelle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario, è disponibile tutti i giorni, con partenze alle ore 10.30 –11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30. Ha una durata di 50 minuti e permette di conoscere le attività necessarie al mantenimento delle vasche e alla cura e allevamento degli animali insieme a tante curiosità.

– “L’esperto con te” – disponibile su prenotazione tutti i giorni – è una visita guidata esclusiva di 2 ore che comprende sia l’osservazione delle vasche espositive, sia l’accesso ad alcune aree tecniche, per un gruppo di max 10 persone (familiari o amici). È possibile scegliere giorno, ora e tema della visita.

– “A tu per tu con i delfini” è l’esperienza, fruibile dai 6 anni di età, per far vivere l’emozione dell’incontro con questi splendidi animali. Accompagnati da un esperto, si ha l’opportunità di conoscere gli addestratori che hanno cura dei delfini e di scoprire come si svolge il loro lavoro anche attraverso la partecipazione ad alcune attività quotidiane. È disponibile su prenotazione tutti i giorni, compresi i festivi, tranne il lunedì e il venerdì, per un gruppo ristretto di max 6 persone.

– “A tu per tu con i pinguini” è una speciale esperienza su prenotazione per gruppi di max 5 persone (età minima 6 anni) che, guidati da un biologo, scoprono le attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario, assistendo alla distribuzione del cibo da parte dello staff. Disponibile su prenotazione tutti i giorni, tranne martedì e mercoledì.

Tutte le info sulle esperienze su www.acquariodigenova.it

CrocierAcquario

Pensata per unire l’emozione della visita all’Acquario di Genova con l’esperienza di whale-watching in mare aperto, CrocierAcquario prevede un’escursione in battello per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos.

Un biologo a bordo racconta al pubblico tutti i segreti degli animali avvistati ed illustra il codice di comportamento corretto per osservare senza disturbare.

La partenza è prevista ogni mercoledì, venerdì e domenica dal Porto Antico – Calata Mandraccio – alle ore 13:00; l’uscita ha una durata di circa 4 ore.

CrocierAcquario (Acquario di Genova + escursione in battello sulle rotte dei Cetacei) ha un costo di 65 Euro per gli adulti, 43 Euro per i ragazzi 4/12 anni, gratuito per i bambini 0/3.

È anche possibile prenotare la sola escursione di whale-watching.

Prenotazione on line su www.c-way.it o contattando C-Way: tel. 0102345666 –email info@c-way.it

La Città dei Bambini e dei Ragazzi

Il primo experience museum in Italia dedicato ai “Cinque sensi” apre al pubblico per la bella stagione un nuovo spazio espositivo esterno situato nel dehors accessibile dall’area della Casa in costruzione: qui grandi e piccini possono divertirsi giocando con la musica attraverso le installazioni di strumenti musicali outdoor tra cui uno xilofono e un set di tamburi e con il gioco d’acqua che mette alla prova la conoscenza di questo elemento naturale.

Alla Città dei Bambini e dei Ragazzi sono inoltre arrivate le Tartarughe Ninja, le quattro tartarughe antropomorfe, appassionate di pizza, protagoniste assolute di Nickelodeon, brand per bambini e ragazzi di Paramount, con le tante serie animate e i cinque film.

Nate nel 1984 dalla matita di Kevin Eastman e Peter Laird, i personaggi di Raffaello, Leonardo, Donatello e Michelangelo tematizzano le nuove postazioni per far conoscere la loro astuzia e mettere alla prova, attraverso quiz e giochi, le abilità ed i cinque sensi di bambini e ragazzi in visita.

Per arricchire la proposta alle famiglie in visita, nei fine settimana sono proposti gli speciali Science Snack, le animazioni guidate dallo staff per approfondire di volta in volta temi diversi in modo coinvolgente e divertente, che saranno in parte dedicate alle Tartarughe Ninja. Sono compresi nella visita e proposti nelle fasce orarie dalle 10.30 alle 12.20 e dalle 15.00 alle 17.00 (durata di 20 minuti).

Tutte queste novità e proposte arricchiscono il viaggio proposto dalla struttura alla scoperta di sé e del mondo attraverso l’esperienza diretta nel percorso esperienziale dedicato ai cinque sensi in quattro sale tematiche che utilizza tatto, vista, udito, olfatto e gusto come strumento per trasmettere conoscenze e divertirsi, cui si aggiungono lo spazio Splash per i bambini e le bambine dai 2 ai 4 anni e lo spazio dedicato alla Casa in costruzione.

Orari di apertura di luglio e agosto

L’Acquario di Genova è aperto tutti i giorni dalle 08:30 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 18:00).

La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 17:00).

La Biosfera è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:30).

L’ascensore panoramico Bigo è aperto il lunedì in orario 17.00-22.00 (ultima salita 21:45); da martedì a domenica in orario 10.00-12.00 (ultima salita 11:45) e 17.00-22.00 (ultima salita 21:45).