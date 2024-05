Social media marketing per il Terzo Settore, il 13 giugno webinar di Eccellenze in digitale

Il 13 giugno dalle 10.30 alle 12.30 torna l’appuntamento con Eccellenze in Digitale con un webinar dedicato al Terzo Settore dal titolo “Social Media Marketing”.

Eccellenze in Digitale è un programma di Unioncamere supportato da Google.org, con l’obiettivo di innalzare le competenze digitali degli imprenditori italiani. L’edizione genovese di quest’anno è stata declinata nelle seguenti iniziative:

Eccellenze in Digitale Itinerante: sono stati organizzati alcuni webinar su una tematica di digital marketing scelta dai municipi;

Pillole di Cybersecurity: in seguito alla prima edizione del Corso “Corso Cybersecurity dalla consapevolezza all’approccio specialistico” sono state realizzatedelle video pillole per dare una prima infarinatura sui concetti legati alla cyber sicurezza;

#StoriediPID incontra Eccellenze in Digitale: un format creato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Genova che prevede un’intervista in diretta a un imprenditore che ha saputo utilizzare uno strumento di digital marketing per migliorare il proprio business.

A conclusione di questa edizione la Camera di Commercio di Genova ospita un webinar esclusivo per il terzo settore per fare una panoramica di tutti gli strumenti di social media marketing che le associazioni no profit possono usare gratuitamente per raggiungere nuovi donatori, aumentare la visibilità e l’impatto sociale.

Le piattaforme che verranno presentate spaziano da Google Ad Grants alle Risorse marketing di Meta ma con riferimenti anche a Microsoft Ad Grants, LinkedIn for Nonprofit, Amazon for Charity, TikTok for Goods.

Strumenti che non possono non essere conosciuti da chi opera in organizzazioni No Profit e ONG, volontari, fundraiser, operatori del marketing e della comunicazione.

Il webinar sarà a cura di Sicamera con Marianna Sposato, digital strategist & trainer. Il programma del webinar:

Il mondo No profit

Panoramica di Google Ad Grants

Risorse marketing di Meta per No profit e ONG

Microsoft Ad Grants

LinkedIn for Nonprofit

Amazon for Charity

TikTok for Goods

Per iscriversi è necessario compilare questo modulo online, al termine, bisogna cliccare sul link che comparirà per concludere la procedura e ricevere il link alla piattaforma Zoom.