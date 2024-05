Palletways Italia annuncia ufficialmente la gestione diretta della filiale di Genova

Palletways Italia, parte del principale network europeo di merce pallettizzata espressa, ha ufficialmente annunciato la scelta strategica di essere nuovamente presente nel capoluogo ligure attraverso la gestione diretta della filiale di Genova, aggiungendo così un ulteriore tassello al piano di sviluppo del Gruppo, che continua a puntare sull’Italia.

L’evento si è svolto alla presenza dell’assessore all’Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali del Comune di Genova Mario Mascia, partner istituzionali e associazioni di categoria del territorio, che bene rappresentano le necessità della città e della provincia, centro nevralgico del commercio e della movimentazione merci nel nostro Paese.

Per l’occasione, il Managing Director Massimiliano Peres ha inoltre illustrato la strategia di Palletways Italia, la direzione futura e le prospettive della società sulle dinamiche del settore della logistica. In particolare, tra le novità, è stata annunciata l’introduzione di un nuovo veicolo elettrico per il servizio di raccolta e distribuzione all’interno della città di Genova, a testimonianza della sempre maggiore focalizzazione dell’azienda sulla sostenibilità del business, ambientale, sociale ed economica. Dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, l’hub genovese potrà usufruire dei vantaggi del sistema informatico proprietario Portal, piattaforma centralizzata del Network Palletways per la gestione delle spedizioni e della relativa tracciabilità e, in particolare, della nuova funzionalità del Live Exception Code, la nuova app che comunica in tempo reale le eventuali anomalie che possono verificarsi all’interno della filiera di distribuzione.

Il Network Palletways fa parte di DP World, operatore multinazionale nel settore del trasporto e della logistica, leader mondiale per operazioni portuali e servizi marittimi, che a maggio 2022 ha sottoscritto un memorandum of understanding con l’Autorità portuale di Genova per lo sviluppo della filiera trasportistica, logistica e industriale di tutto il sistema portuale. Con l’annuncio della gestione diretta della filiale di Genova, il Gruppo ribadisce l’importanza del territorio locale e dà un ulteriore segnale della sua presenza nel mercato italiano.

Il magazzino di circa 2000 m², suddivisi tra area operativa ed uffici, che si estende su una superficie complessiva di oltre 4000 m², vanta una posizione geografica strategica a doppia valenza: la facility si trova immediatamente alle spalle dell’area portuale a supporto della logistica del flusso marittimo ed è direttamente collegata allo snodo autostradale, a circa 3 km dall’imbocco con l’A10 e vicino all’imbocco con l’A7 e l’A12. La filiale genovese, beneficiando di questa favorevole ubicazione e del collegamento giornaliero con gli hub di Milano e Bologna è in grado di offrire ai clienti consegne in 24/48 ore su tutto il territorio nazionale e internazionale, grazie alla capillarità della sua rete di oltre 120 concessionari in Italia e 450 in tutta Europa. L’hub in città, fra le altre cose, è in grado di offrire ai clienti spazi e servizi di deposito e magazzinaggio, cross docking e soluzioni personalizzate per ogni esigenza.

Massimiliano Peres, Managing Director di Palletways Italia, ha dichiarato: “Dopo l’apertura del nuovo hub di Sala Bolognese dello scorso ottobre, ho il piacere di inaugurare la nuova filiale di Genova, a testimonianza della strategicità del nostro Paese per il Gruppo che continua ad investire in Italia impegnandosi direttamente anche per il territorio genovese e assicurare un supporto logistico di alto livello per i clienti e per le attività di trasporto e shipping locali”. E ha aggiunto: “Sono onorato di annunciare questa iniziativa che, sono certo, darà un impatto positivo al Network. Coerenti con la nostra strategia di sostenibilità sociale del nostro business, non vediamo l’ora di collaborare con le aziende e le organizzazioni locali per costruire un futuro migliore insieme”.

L’assessore Mario Mascia è intervenuto commentando: “Desidero dare il benvenuto a Palletways Italia qui a Genova a nome dell’Amministrazione comunale. L’insediamento di un’unità produttiva di un’azienda così importante a livello nazionale nel comparto del trasporto e della logistica pallettizzata è un riconoscimento indiretto di quello che stiamo facendo a Genova nell’ambito dell’infrastrutturazione fisica e digitale dei trasporti e delle misure che rendono il territorio della città attrattivo. Il trasporto pallettizzato ha cambiato il regime dei trasporti e della logistica. Avere l’opportunità di inaugurare un punto come questo è una prova tangibile della gestione e dell’ottimizzazione degli spazi in rapporto tra il trasposto su gomma e il magazzino”.

In foto: Da sx a dx Walter Brillo, Marco Pignataro e Massimiliano Peres