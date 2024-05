Lo scafo Baglietto T52 ha vinto l’Oscar della nautica

Primo scafo di una linea di successo che ha visto in soli tre anni la vendita di ben 8 esemplari in consegna nei prossimi anni

Il Baglietto T52, scafo no.10238 dislocante in acciaio e alluminio firmato Francesco Paszkowski Design sia per gli esterni che per gli interni, questi ultimi in collaborazione con Margherita Casprini vince l’Oscar della nautica 2024 nella categoria “Displacement Motor Yachts 499GT and below, 45m and above”.

La premiazione è avvenuta ieri sera all’Arsenale di Venezia. Il World Superyacht Award è stato attribuito dalla giuria di armatori ed esperti della rivista Boat International con la motivazione: “(…) I giudici hanno notato l’ampio prendisole di 135 metri quadrati dello yacht, definito “uno dei migliori spazi a bordo“.

Hanno anche apprezzato l’insolito design dell’area poppiera con un beach club che si sviluppa su tre livelli e comprende una grande piscina di 3,7 metri di lunghezza con pavimento a scomparsa.

Nella loro valutazione, i giudici hanno anche riconosciuto il sistema di propulsione ibrida che consente al comandante di scegliere la modalità di crociera più efficiente per contenere il consumo di carburante e ridurre l’impatto ambientale. “(…) Il design originale del T52 ha soddisfatto molti dei desideri dell’armatore (…) Una scala retrattile [collega abilmente il ponte sole con l’area lounge di prua sul ponte superiore, offrendo] un collegamento fresco e innovativo alla vita all’aperto a bordo, che i giudici hanno apprezzato“.

«Questo premio ci riempie di orgoglio e di particolare emozione − è il commento a caldo dell’amministratore delegato Diego Michele Deprati − perché riconosce un progetto sul quale abbiamo costruito non solo la Baglietto di oggi, ma anche quella di domani e del prossimo futuro. In quest’anno particolare nel quale Baglietto festeggia il suo 170° anniversario, questo premio mette il suggello ad una tradizione che sin dalle origini del marchio ha sempre dimostrato la sua grande capacità ad innovare e la sua visione per il futuro, senza mai tradire le proprie radici”.

Primo scafo di una linea di successo che ha visto in soli tre anni la vendita di ben 8 esemplari in consegna nei prossimi anni, il T52 presenta caratteristiche uniche. Le linee pennellate da Francesco Paszkowski Design riprendono gli stilemi classici della tradizione dislocante Baglietto in acciaio sotto le 500GT. La linea prevede anche la possibilità di motorizzazione ibrida, per una modalità di navigazione più efficiente volta a ridurre i consumi e l’impatto ambientale.

Il contatto con il mare è garantito dal design della poppa aperta con un beach club disposto su 3 livelli, già diventata un marchio di fabbrica del nuovo corso Baglietto: la grande piscina presenta la particolarità di una chiusura “a scomparsa”, grazie ad un pavimento con movimentazione up/down che permette di estendere ulteriormente lo spazio del ponte quando non in uso. Le grandi finestrature a tutta altezza e apribili su 3 lati del ponte superiore creano una zona lounge “al fresco” con area conversazione e zona pranzo godibile con qualsiasi situazione atmosferica. Il ponte sole lungo circa 24 metri è un altro elemento connotante dello stile Baglietto.