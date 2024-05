Leonardo, Apa (Uilm Liguria): “Utili alle stelle. La Liguria ha fortemente contribuito”

Per il coordinatore regionale "non tarderanno ad arrivare risposte positive per il territorio"

“Il primo trimestre 2024 conferma l’ottimo stato di salute di Leonardo. Tutti gli indicatori sono in crescita a partire dagli ordini e dai ricavi con l’ebita salito a 182 milioni (+67%), dovuti alle ottime performance dell’elettronica della difesa e degli elicotteri. Insomma, i conti e gli ordini sono in forte ascesa infatti non solo Leonardo raddoppia gli utili ma il portafoglio ordini è sopra i 40 miliardi, con una liquidità di cassa pari a 4,2 miliardi. Pertanto vengono confermate e rafforzate le linee del piano industriale”. Antonio Apa, coordinatore Uilm Liguria commenta così i risultati del primo trimestre 2024 di Leonardo.

“Leonardo – aggiunge Apa – è la società di Piazza Affari che ha saputo compiere le migliori performance grazie ad un portafoglio ordini robusto e opera incontrastata nel campo della Difesa, in quanto l’85% dei suoi ricavi deriva dal militare. Non a caso la stessa prevede entro il 2028 la crescita del fatturato dell’8% che le consentirà di far crescere lo spazio e la cybersecurity. Per queste ragioni l’a.d. intende muoversi su due filoni: il primo è quello di ritagliarsi un ruolo nei programmi della difesa europea, il secondo è quello di procedere ad acquisizioni mirate con particolare attenzione ai settori cyber e spazio”.

“Una drastica spinta e una dose massiccia di digitalizzazione rappresentano ingredienti che possono portare Leonardo a diventare protagonista della sicurezza globale, facendo leva sull’intelligenza artificiale. A mio avviso – dice il coordinatore regionale Uilm – se Leonardo si dotasse di un sistema di nuova generazione capace di integrare la tecnologia con la potenzialità del digitale, dei satelliti e degli aerei senza pilota rappresenterebbe un requisito chiave per un vero scudo digitale. Non a caso per raggiungere questi obiettivi Leonardo punta a rafforzare ulteriormente il core business dell’elettronica della difesa, degli elicotteri e dei velivoli. Quanto alla produzione, la nostra attenzione e la nostra sollecitazione verso la holding sono concentrate sul recupero del settore delle aerostrutture, superando le difficoltà del committente. Inoltre per crescere, Cingolani lo sta ripetendo più volte e noi lo condividiamo, è necessario che il nostro Paese giochi un ruolo previdente, guidando alleanze strategiche come il Global Combat Air o la collaborazione in Germania per i sommergibili con la Thyssenkrupp (Fincantieri). In questo quadro la Uilm di Genova condivide l’idea di costruire una rete di massa critica per gettare le basi di una difesa continentale a trazione italiana, laddove sia possibile esprimere la leadership di Leonardo e Fincantieri. Infine, per quanto riguarda la cessione di Wass che opera nella tecnologia underwater, Leonardo esce da questo settore per rafforzare le altre aree e nella riduzione dell’indebitamento. Fincantieri invece intende potenziare la presenza industriale nel settore militare e nella subacquea”.

“C’è tanta Liguria nei progetti industriali di Leonardo, con una presenza significativa in svariati settori del Gruppo, nonché di tecnici e ingegneri. La Uilm è soddisfatta dei risultati del primo trimestre e la Liguria ne ha fortemente contribuito. Sono convinto che non tarderanno ad arrivare risposte positive per il territorio”, conclude Apa.