Inaugurata oggi la nuova sede del Centro per l’impiego Valpolcevera

Ha riaperto oggi al pubblico il completamente rinnovato Centro per l’Impiego Valpocevera, nella sede di via Teglia 8A. Allo stato attuale le sedi dei Centri per l’Impiego della Liguria sono 13, che diventeranno 14 al termine dei lavori: gli interventi sono già stati completati anche nelle sedi di Ventimiglia, Albenga, Chiavari e Sarzana, mentre alcune ristrutturazioni sono in corso, come nella sede della Valbisagno; altre ristrutturazioni sono iniziate da alcuni mesi, come il restyling nella sede del Cpi e Collocamento Mirato di Genova Centro che dovrebbe terminare a fine settembre.

Gli interventi di manutenzione, adeguamento normativo e potenziamento dei locali del Cpi Valpolcevera hanno preso il via con la consegna del cantiere nel dicembre del 2022 alla ditta aggiudicataria TCM Srl di Genova. Gli spazi dedicati in via Teglia, messi a disposizione dal Comune di Genova attraverso un comodato d’uso gratuito, sono ricompresi all’interno del comprensorio dell’Istituto scolastico Gastaldi-Abba e hanno una superficie totale di circa 700 m², distribuiti su quattro piani messi in comunicazione da una scala interna. L’accesso al Centro per l’Impiego avviene al piano terra facilmente raggiungibile e con un’ottima visibilità. I lavori, il cui investimento complessivo è stato pari a 197 mila euro, hanno previsto il risanamento di alcune aree interessate da rilevanti fenomeni di infiltrazioni attraverso la realizzazione di opere murarie e di finitura e il rinnovo dei serramenti; la valorizzazione funzionale dell’edificio con la standardizzazione del layout distributivo e grafico in congruità con gli altri Centri per l’Impiego e la messa a norma, attraverso la nuova realizzazione, degli impianti elettrici, informatici, antincendio.

Il Centro per l’Impiego di via Teglia nella sua nuova configurazione ha a disposizione 23 postazioni di lavoro distribuite sui 4 piani, una sala formazione/conferenze posta al piano terra ed una sala riunioni al primo piano.

«Stiamo procedendo alla totale ristrutturazione di tutti i nostri Centri per l’Impiego – ha detto l’assessore regionale al Lavoro e Politiche Attive dell’Occupazione Augusto Sartori – Ricordo a tutti gli interessati che è attiva da tempo anche la web app ‘Io Centro’ con cui si può interagire col Centro per l’impiego più vicino e che utilizzando lo Spid si può accedere ad una varietà di servizi più personalizzati quali ad esempio lo scambio rapido e sicuro di documenti, la visualizzazione di appuntamenti ed eventi specifici al proprio percorso di ricerca del lavoro».

I Centri per l’Impiego sono anche le sedi per l’attuazione del programma ministeriale Gol avviato nel luglio 2022 e che, al 2 maggio 2024, vede in Liguria 42.300 utenti presi in carico con circa 33.800 già inseriti in percorsi di politica attiva e 13.650 iscritti ad un corso di formazione di cui oltre 8.859 già terminato positivamente. Dei 42.300 utenti presi in carico, oltre 2.300 sono riferiti alla sede in Valpolcevera.