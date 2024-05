Giornata mondiale dell’igiene delle mani: una corretta esecuzione riduce le malattie gastrointestinali e il raffreddore

In occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani, che ricorre ogni 5 maggio, la commissione di albo dei Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Tpall) dell’Ordine dei Tsrm e Pstrp Genova, Imperia e Savona sottolinea l’importanza di questo semplice gesto nella prevenzione delle malattie infettive. L’Organizzazione mondiale della sanità ricorda che “I secondi salvano la vita – Igienizza le tue mani!”.

La commissione ribadisce come «sia fondamentale diffondere e rafforzare una cultura di buone pratiche, che comprendano l’igiene delle mani, per ridurre la diffusione delle infezioni e degli organismi resistenti ai antimicrobici. Noi professionisti sanitari dobbiamo essere i primi a promuovere nel quotidiano questi piccoli atti per migliorare la salute nostra e quindi di tutti i cittadini». Il Center for Disease Control and Prevention di Atlanta sottolinea che insegnare alle persone il lavaggio delle mani aiuta loro e le loro comunità a rimanere in salute. L’educazione al lavaggio delle mani nella comunità:

– riduce il numero di persone che si ammalano di diarrea del 23-40%;

– riduce le malattie diarroiche nelle persone con sistemi immunitari indeboliti del 58%;

– riduce le malattie respiratorie, come il raffreddore, nella popolazione generale del 16-21%;

– riduce l’assenteismo dovuto a malattie gastrointestinali nei bambini a scuola del 29-57%”.

Dalla commissione di albo dei Tpall fanno sapere che in un periodo in cui la consapevolezza sull’importanza dell’igiene e della prevenzione è più alta che mai, ogni singolo gesto conta nel promuovere la salute e il benessere di tutti. Sia che si tratti di un professionista sanitario o di un cittadino comune, il lavaggio delle mani rappresenta un atto di responsabilità e solidarietà verso se stessi e gli altri. Investire nell’educazione e nella pratica quotidiana di semplici comportamenti come questo è un passo concreto verso un futuro più sano e resiliente per tutti.