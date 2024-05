Fondazione Garrone,150 studenti protagonisti del progetto AppenninoLab in Val Trebbia

150 studenti di 6 istituti superiori hanno invaso per un giorno i piccoli centri di Montebruno e Rovegno, in occasione della “Giornata dell’Appennino” che ha concluso l’edizione 2024 del progetto di didattico AppenninoLab, promosso da Fondazione Edoardo Garrone. In continuità con l’edizione precedente, che ha coinvolto Fontanigorda e Gorreto, il progetto ha avuto come fulcro la Val Trebbia ligure.

Protagonisti dell’evento sono stati gli studenti di 6 classi, III e IV, di altrettante scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana di Genova: Liceo Scientifico Vallescrivia, Istituto Nino Bergese – indirizzo enogastronomia, Istituto Agrario Marsano, Liceo Sandro Pertini – Scienze Umane, Istituto Gastaldi Abba – indirizzo chimica materiali e biotecnologie, e Istituto Eugenio Montale – nuovo IPC, con indirizzo turistico.

Sono stati proprio loro gli organizzatori e protagonisti della quarta edizione della “Giornata dell’Appennino”: un grande momento di festa, che ha coinvolto anche la cittadinanza, per dare un segnale tangibile della partecipazione vivace di tanti ragazzi, attivamente impegnati nella valorizzazione di questi luoghi.

Dopo la parata inaugurale lungo le vie del Borgo di Rovegno, animata da una marching band specializzata nelle percussioni e dalle performance di artisti di strada, nella piazza del Comune i ragazzi hanno presentato e consegnato agli amministratori locali il rinnovato sito di promozione turistica www.valtrebbialigure.it, implementato con l’affiancamento di un gruppo di mentor e professionisti di livello nazionale e con il supporto tecnico dell’agenzia di web design Vivoadv. Per costruirlo e per organizzare l’evento, i ragazzi sono stati impegnati in un percorso di 6 mesi tra lavoro in aula, sopralluoghi e incontri in loco, attraverso cui hanno potuto conoscere in maniera diretta il territorio e i suoi abitanti e mettere in pratica le competenze dei propri specifici indirizzi formativi.

Nel pomeriggio – dopo un pranzo a base di prodotti locali, preparato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero con la guida dello chef stellato Marco Visciola – il centro della giornata si è spostato a Montebruno, dove gli studenti si sono trasformati in particolari guide turistiche di diverse materie, guidando la cittadinanza e i loro colleghi in un percorso a tappe alla scoperta delle peculiarità artistiche, ambientali e culturali del luogo.

Si conclude così l’edizione 2024 del progetto didattico AppenninoLab, ideato da Fondazione Edoardo Garrone e realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, per accompagnare i più giovani a contatto diretto e attivo con le risorse ambientali, economiche, sociali e culturali dell’Appennino. Un progetto ampio e articolato, che ha consentito inoltre di inquadrare il lavoro nell’ambito di 30 ore di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex alternanza scuola – lavoro).

Continua così il percorso di evoluzione del progetto AppenninoLab, sempre più focalizzato sulla collaborazione tra diversi istituti genovesi e liguri, offrendo agli studenti sempre nuove competenze e spunti di orientamento professionale, ma anche rafforzando il legame con i territori.

“Con AppenninoLab ci siamo posti alcuni obiettivi precisi, offrendo ai giovani opportunità ed esperienze per acquisire competenze trasversali, quali il lavoro di gruppo, il design progettuale e la progettazione condivisa, la cittadinanza attiva e responsabile, l’attitudine alla ricerca e all’approfondimento, partendo dalla riscoperta di territori poco conosciuti, valorizzandone le risorse e divenendone veri e propri ambasciatori – ha spiegato Francesca Campora, direttore generale di Fondazione Edoardo Garrone. – Nel nostro approccio al monitoraggio e alla valutazione dell’impatto che riusciamo a generare attraverso il nostro lavoro con le scuole, stiamo rilevando risultati molto positivi che rafforzano il nostro impegno nella formazione di giovani cittadini consapevoli, responsabili e creativi, pienamente in grado di essere protagonisti attivi del loro tempo”.

Tra i dati più significativi registrati da Fondazione Edoardo Garrone rispetto alla partecipazione ad AppenninoLab: il 91% dei docenti dichiara che gli studenti hanno aumentato le conoscenze riguardo i temi della transizione ecologica, il 67% degli studenti dichiara di essere più attratto dall’Appennino e l’81% dichiara di aver aumentato la conoscenza delle opportunità professionali presenti sui territori appenninici.